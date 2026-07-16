Homem é preso por suspeita de estuprar a própria mãe em Quiterianópolis, no Ceará

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (15), em Quiterianópolis, no interior do Ceará, suspeito de estuprar a própria mãe, uma idosa de 72 anos.

O suspeito descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

De acordo com a investigação, a vítima havia solicitado preteção em maio deste ano para impedir a aproximação do filho.

Naquele período, também foi registrado um boletim de ocorrência, cujo depoimento apontou crimes e a prática reiterada de violência por parte do suspeito.

Momento da prisão

Após diligências, policiais localizaram o homem na zona rural de Quiterianópolis e efetuaram a prisão em flagrante.

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Conforme a Polícia Civil, ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher de Tauá, onde foi autuado pelos crimes de estupro e descumprimento de medida protetiva.

Suspeito com antecendentes criminais

Ainda segundo a corporação, o suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e tentativa de feminicídio.

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) orienta que informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, pelo WhatsApp (85) 3101-0181 ou pela plataforma e-Denúncia.