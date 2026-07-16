PM é preso por suspeita de matar mulher e balear outra em motel de Messejana

Um policial militar é suspeito de matar uma garota de programa e balear outra mulher durante um desentendimento ocorrido na madrugada desta quinta-feira (16), em um motel localizado no bairro Messejana, em Fortaleza. Uma mulher trans, que também participava do encontro, não ficou ferida e foi a responsável por acionar a Polícia Militar após os disparos. O agente de segurança foi preso.

A PM foi acionada ao local do crime via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). A ocorrência foi apresentada no 30º Distrito Policial, onde o suspeito, que estava de folga, foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio. Após a adoção dos procedimentos legais, ele foi recolhido ao Presídio Militar.

A reportagem apurou que o policial marcou um encontro com duas garotas de programa e uma mulher trans no estabelecimento. Em circunstâncias que ainda serão investigadas, houve uma discussão entre os envolvidos, momento em que o agente efetuou diversos disparos.

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Uma das mulheres morreu ainda no local. A outra mulher foi atingida pelos tiros, socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar. O estado de saúde dela não foi informado.

Funcionários ouviram vários disparos

Uma fonte ligada ao estabelecimento ouvida pelo Diário do Nordeste, declarou que os funcionários só perceberam que algo havia acontecido ao ouvirem os disparos durante a madrugada. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

"Houve uma discussão entre eles. As pessoas só ouviram os tiros. Chamaram imediatamente a polícia. Quando os policiais chegaram, verificaram que a moça já estava em óbito e havia mais uma mulher ferida", relatou a fonte", relatou uma pessoa da equipe do Motel.

A reportagem apurou que o motel não possui câmeras nas garagens dos apartamentos para preservar a privacidade dos clientes, o que impossibilita o registro do momento do crime.

Após a chegada das equipes policiais, a área foi isolada para os trabalhos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O corpo da vítima foi recolhido pelo rabecão, enquanto a segunda mulher recebeu atendimento médico.

Agente de segurança encontrava-se afastado do serviço operacional

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o policial militar encontrava-se afastado do serviço operacional em razão de Procedimento Administrativo Disciplinar.

Ainda em comunicado, o órgão declarou que "a Polícia Militar do Ceará ressalta que não compactua com qualquer conduta ilícita praticada por seus integrantes. Paralelamente à investigação conduzida pela Polícia Civil, a Corporação adotará todas as medidas administrativas cabíveis para a apuração dos fatos, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa".

Por fim, a força de segurança informou que a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou um procedimento disciplinar para apurar a ocorrência na esfera administrativa.