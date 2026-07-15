Homem é preso após atear fogo na companheira em Juazeiro do Norte

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nesta quarta-feira (15), suspeito de atear fogo na companheira. O caso ocorreu no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, no Ceará.

O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

No local, os policiais encontraram a vítima com múltiplas lesões provocadas por queimaduras, enquanto o suspeito permanecia no interior da residência.

A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico.

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Uma composição do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender à ocorrência.