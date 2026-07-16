Operação da Polícia Civil mira quatro influenciadores suspeitos de divulgar jogos ilegais no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação "Lavagem Digital", com o objetivo de investigar a atuação de influenciadores supostamente envolvidos na divulgação de plataformas clandestinas de apostas online. Quatro influenciadores com atuação em solo cearense foram definidos como alvos.

A ação, que contou com cumprimento de medidas cautelares, foi realizada por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Sul (DRACO-SUL). Cerca de R$ 2 milhões das contas dos investigados foram bloqueados, conforme determinação da Justiça.

Segundo a investigação, os alvos são os influenciadores Caroline Pereira Duarte, Anderson Manoel de Souza, Kauê Diogo Pereira Cavalcante e Jesus Kléberson Lourenço da Silva.

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A suspeita é de que eles atuavam com a "divulgação sistemática de plataformas de apostas ilegais em redes sociais, utilizando a influência digital para captar apostadores e induzi-los a erro mediante falsas promessas de elevados ganhos financeiros".

Além disso, a operação ainda apura, para além da atuação com as plataformas de "Jogo do Tigrinho", crimes de estelionato, exploração de jogos de azar, crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro.

Os detalhes da investigação ainda apontam que parte dos valores obtidos com a atividade ilícita teria sido utilizada na aquisição e ocultação de patrimônio, principalmente imóveis, caracterizando, em tese, a prática de lavagem de dinheiro.

Conforme determinação do Poder Judiciário, foram cumpridas medidas como mandados de busca e apreensão domiciliar, autorização de acesso a dispositivos eletrônicos apreendidos, suspensão de perfis utilizados para a divulgação das plataformas ilegais e utilização de tornozeleira eletrônica de uma das investigadas.

Além disso, a Justiça ainda determinou o bloqueio de até R$ 2 milhões em ativos financeiros, assim como a indisponibilidade de três imóveis.

As investigações devem continuar em andamento, enquanto os documentos e demais materiais arrecadados serão submetidos à perícia e análise técnica.