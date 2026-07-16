Homem é morto por irmão após briga com troca de tijoladas, no Interior do Ceará

Suspeito teria atacado a vítima para defender a mãe, segundo investigação da Polícia Civil.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 17:53
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Legenda: Paradeiro do autor do crime ainda é desconhecido.
Foto: Reprodução.

Um homem de 28 anos morreu após se envolver em uma briga com troca de tijoladas na noite dessa quarta-feira (15), na zona rural de Ipueiras, no Sertão de Crateús.

Informações apuradas pelo Diário do Nordeste apontam que a vítima, identificada como David Alves Brito, era irmão do suspeito, Daniel Alves de Brito. Na cena, também estava presente um terceiro parente, Pedro Alves Brito.

O trio estava na casa da irmã, no bairro Vila Nova, quando David teria iniciado uma discussão com a mãe, que logo evoluiu para uma luta corporal. Daniel se interpôs e, para proteger a mulher, passou a atacar o irmão com tijolos.

Imagens de câmeras de segurança mostram os homens arremessando os objetos um no outro. Em seguida, David e Daniel correm para uma área de mata sem iluminação, onde teria ocorrido o homicídio.

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Autor do crime está foragido

Após a ocorrência, Daniel fugiu do local onde o corpo do irmão foi localizado. Até a publicação desta matéria, a localização dele permanece desconhecida.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, durante as diligências, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) "conduziu uma pessoa até uma unidade da Polícia Civil do Ceará (PMCE) para prestar esclarecimentos".

Essa pessoa se trata do terceiro irmão, Pedro Alves Brito, que possui antecedentes por homicídio, tentativa de homicídio e ameaça. Ele prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Ipueiras e foi liberado.

"Equipes da PMCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. Oitivas e diligências estão em andamento", finalizou a SSPDS.

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