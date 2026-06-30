Cachorro é resgatado após ficar preso em cobogó em Juazeiro do Norte

O animal prendeu a cabeça e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Junho de 2026 - 21:17

Um cachorro foi resgatado na madrugada desta terça-feira (30), após ficar com a cabeça presa em um elemento vazado (cobogó) de uma residência localizada no bairro Aeroporto, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará.

A equipe da 1ª Companhia de Salvamento do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi acionada para atender à ocorrência. 

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o animal com a cabeça presa na estrutura. Após avaliação inicial, foi constatado que o cachorro apresentava sinais de cansaço em decorrência da situação, mas não possuía ferimentos aparentes.

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“Com autorização do proprietário do imóvel, a guarnição realizou uma intervenção controlada na estrutura do cobogó”, imfomou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). 

Utilizando ferramentas específicas de salvamento, os militares removeram parte do material ao redor do pescoço do animal, ampliando o espaço necessário para a retirada. O cachorro foi resgatado sem ferimentos.

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