Cachorro é resgatado após ficar preso em cobogó em Juazeiro do Norte

Um cachorro foi resgatado na madrugada desta terça-feira (30), após ficar com a cabeça presa em um elemento vazado (cobogó) de uma residência localizada no bairro Aeroporto, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará.

A equipe da 1ª Companhia de Salvamento do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi acionada para atender à ocorrência.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o animal com a cabeça presa na estrutura. Após avaliação inicial, foi constatado que o cachorro apresentava sinais de cansaço em decorrência da situação, mas não possuía ferimentos aparentes.

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“Com autorização do proprietário do imóvel, a guarnição realizou uma intervenção controlada na estrutura do cobogó”, imfomou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Utilizando ferramentas específicas de salvamento, os militares removeram parte do material ao redor do pescoço do animal, ampliando o espaço necessário para a retirada. O cachorro foi resgatado sem ferimentos.