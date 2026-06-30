Filho é preso suspeito de matar os próprios pais em Itapipoca, no Ceará

Um homem foi preso suspeito de matar os próprios pais, dois idosos, dentro da residência da família, no bairro Cruzeiro, em Itapipoca, na tarde de domingo (28). Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado horas após o crime e teria confessado informalmente a autoria durante a abordagem.

De acordo com a PM, equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) após a localização dos corpos dos dois idosos dentro do imóvel. Assim que chegaram ao local, os policiais iniciaram diligências para localizar o principal suspeito, apontado como filho do casal.

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As buscas avançaram após informações repassadas por moradores da região. O homem foi encontrado no bairro Boa Vista e abordado pelos militares. Conforme a corporação, durante a ação ele admitiu informalmente ter cometido o duplo homicídio, sendo preso em flagrante.

Celular apreendido

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi apresentado à autoridade policial responsável pelo caso. Um aparelho celular também foi apreendido e levado à unidade policial para auxiliar nas investigações.

A motivação do crime ainda será apurada pela Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio.