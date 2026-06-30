Filho é preso suspeito de matar os próprios pais em Itapipoca, no Ceará

Homem confessou o crime à PM.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Junho de 2026 - 09:55
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Legenda: As mortes movimentaram o bairro com a presença da polícia no local.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Um homem foi preso suspeito de matar os próprios pais, dois idosos, dentro da residência da família, no bairro Cruzeiro, em Itapipoca, na tarde de domingo (28). Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado horas após o crime e teria confessado informalmente a autoria durante a abordagem.

De acordo com a PM, equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) após a localização dos corpos dos dois idosos dentro do imóvel. Assim que chegaram ao local, os policiais iniciaram diligências para localizar o principal suspeito, apontado como filho do casal.

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As buscas avançaram após informações repassadas por moradores da região. O homem foi encontrado no bairro Boa Vista e abordado pelos militares. Conforme a corporação, durante a ação ele admitiu informalmente ter cometido o duplo homicídio, sendo preso em flagrante.

Celular apreendido

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi apresentado à autoridade policial responsável pelo caso. Um aparelho celular também foi apreendido e levado à unidade policial para auxiliar nas investigações.

A motivação do crime ainda será apurada pela Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio.

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