Primeiro prefeito de Cruz, Jonas Muniz morre aos 82 anos

Morreu, na última sexta-feira (10), aos 82 anos, o primeiro prefeito da história do município de Cruz, Jonas Muniz. Uma das figuras políticas mais marcantes da história do Litoral Norte cearense, ele geriu o Executivo municipal por seis mandatos.

Em virtude do falecimento, a atual gestão decretou luto oficial de sete dias.

Muniz teve uma trajetória pública longeva e de forte impacto regional, tendo sido eleito o primeiro prefeito da história de Cruz. O município tornou-se independente em 1985, após ser desmembrado da cidade de Acaraú.

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Em nota oficial, a administração municipal destacou a liderança do ex-gestor e a dedicação dele ao fortalecimento e desenvolvimento da cidade.

"Sua contribuição ultrapassa o tempo e permanece presente na memória da população, nas conquistas alcançadas e na história que ajudou a escrever com dedicação e compromisso", ressaltou o comunicado.

Ainda na nota, a Prefeitura de Cruz expressou solidariedade aos familiares, amigos e aos cidadãos cruzenses, manifestando gratidão pela trajetória do político.

"Jonas Muniz deixa um legado que seguirá inspirando as futuras gerações e ocupando um lugar de honra na história do nosso município. Que Deus conceda o descanso eterno e conforte a todos que sentem sua partida", conclui o texto.

Após a celebração de missa de corpo presente, realizada na tarde deste domingo (12), na Praça dos Três Poderes, em Cruz, foi realizado um cortejo para sepultamento no cemitério São Vicente de Paula.

História na política e no setor agropecuário

Nascido em Acaraú no dia 14 de abril de 1944, Jonas Muniz ganhou notoriedade pela forte atuação no setor agropecuário e na política regional.

Jonas acumulou seis mandatos como prefeito de Cruz, o último entre 2020 e 2024, ficando conhecido como uma das principais lideranças políticas do Acaraú.

Ultimamente, Muniz estava internado em um hospital na cidade de São Paulo para o tratamento de um câncer.

Despedida reúne Elmano, Cid e Ciro

A despedida ao gestor, neste domingo (12), reuniu dois pré-candidatos ao Governo do Ceará em 2026. O governador Elmano de Freitas (PT) foi acompanhado do senador Cid Gomes (PSB), aliados na atual gestão.

Além disso, o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), um dos principais nomes da oposição ao grupo governista, esteve ao lado do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União).

Em nota postada nas redes sociais, Elmano de Freitas definiu "pesar" ao receber a notícia da morte e citou o legado de "trabalho e serviço prestado" por Muniz.

"Primeiro prefeito do município após a emancipação política, ele marcou a história de Cruz ao exercer seis mandatos à frente da administração municipal. Toda a minha solidariedade aos amigos e familiares", afirmou o governador.