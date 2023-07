Governo negocia recursos federais para realização de 6 grandes obras no Ceará; saiba quais

O Governo do Ceará negocia envio de recursos federais para a conclusão ou realização de seis grandes obras no estado. O governador Elmano de Freitas (PT) disse, nesta terça-feira (25), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "garantiu recursos para a conclusão do Anel Viário".

Os outros cinco projetos ainda estão sob avaliação, após serem levados por Elmano de Freitas ao governo federal. Entre elas, estão as duplicações da BR 116 e do Eixão das Águas, a conclusão da Transnordestina e a construção do Açude Lontras, na região de Ipueiras, e do Lagos de Fronteiras, no Crateús.

"Ele aguardará a aprovação do arcabouço fiscal, porque aí terá condições de anunciar investimentos maiores", disse o governador em entrevista ao Bom Dia Nordeste, na TV Diário e Verdinha. A perspectiva é que, se anunciadas, as obras possam movimentar até R$ 10 bilhões no Estado.

O valor de investimento nas obras seria:

Duplicação da BR 116: R$ 3 bilhões

Transnordestina: R$ 6 bilhões

Duplicação do Eixão das Águas: R$ 1 bilhão

Açude Lontras: R$ 724 milhões

Lagos de Fronteiras: R$ 150 milhões

Conclusão do Anel Viário: R$ 84,5 milhões



O governador Elmano de Freitas também ressaltou que uma das demandas levadas por ele ao governo federal foi a inclusão, até março de 2024, do Ceará no leilão das linhas de transmissão de energia - que devem contribuir com a distribuição de energia renovável no estado. "Isso nos garantirá investimentos privados muito importantes para o Ceará", disse.

Apenas na região da Serra da Ibiapaba, a linha de transmissão pode trazer investimentos na ordem de R$ 12 bilhões, disse.

Formação de profissionais

Ainda vinculado ao crescimento do setor de energia renovável no Ceará, o governador Elmano disse que as primeiras turmas de formação profissional na área devem ser abertas "entre 60 e 90 dias". "Esse curso está sendo feito com a participação das empresas. O profissional que ela está precisando, quais habilidades eles têm que ter", detalha o governador.

Esta formação deve ser feita no mesmo formato da profissionalização em tecnologia da informação, que já foi iniciada pelo governo estadual.

Segundo ele, nas duas formações, a partir do segundo semestre de 2023, a profissionalização será direcionada a jovens que tenham concluído o Ensino Médio - antes, o público-alvo eram apenas aqueles formados em escolas públicas.

Existe ainda a perspectiva de incentivar o empreendedorismo nessa faixa etária. Um projeto de lei deve ser enviado para a Assembleia Legislativa em agosto, detalha Elmano, para criação de uma Agência de Fomento.

A meta, explica, é fazer parcerias com o BNDES e com o Banco do Nordeste para ter uma linha de crédito para juventude. "Para incentivar o jovem que tem perfil de empreendedorismo", destaca.

Elmano de Freitas Governador do Ceará "Queremos (também) que todas as escolas de tempo integral tenha uma marca de profissionalização. Quero que, em todas as escolas, alguma profissão seja ensinada aos alunos, além do conteúdo que a escola de tempo integral tem que ter".

Segundo ele, nos próximos dias deve ser assinadas ordens de serviço para a construção de 25 escolas de tempo integral no estado. Ao todo, para universalizar o tempo integral no Ceará - uma das promessas de campanha do governador - terão que ser criadas mais de 100 escolas da modalidade, com investimento de cerca de R$ 1 bilhão.

