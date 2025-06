13º Seminário de Prefeitos: projeto-piloto em transformação digital será apresentado pela Fiec

Em tempos de digitalização da economia e dos sistemas de gestão, o Sistema FIEC vai apresentar, durante o 13º Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025, o projeto “Jornada Piloto de Transformação Digital", que pretende promover a transformação digital nas prefeituras cearenses, por meio da conexão com soluções tecnológicas e áreas de conhecimento aplicadas à gestão pública.

O projeto-piloto foi desenvolvido pelo Sistema Fiec, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-Ceará) e do Observatório da Indústria, em parceria com o Sebrae Ceará. Inicialmente, o projeto será aplicado em três cidades, que serão escolhidas mediante critérios técnicos.

“Em seguida, a ação poderá ser implementada em qualquer prefeitura. O projeto prevê uma jornada robusta, que irá ajudar as prefeituras a ter uma gestão mais digital, ágil e transparente”, descreve Dana Nunes, Superintendente do IEL-Ceará e Líder de Fortalecimento Sindical - NEXI/FIEC, que também será uma das mediadoras dos painéis do evento, a ser realizado nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O projeto será apresentado no primeiro dia do evento, durante o Painel 1, intitulado “Transformando Municípios: Inovação Digital e Apoio ao Empreendedorismo”, das 14h às 15h (Palco A).

O projeto-piloto será implantado por fases da jornada, que contemplam diagnóstico de maturidade digital, plano de ação digital, capacitação das equipes, desenvolvimento e conexão de soluções tecnológicas e o acompanhamento e monitoramento dos resultados Dana Nunes Superintendente do IEL-Ceará

“As Prefeituras que irão receber o projeto serão escolhidas pelo Comitê Técnico da Fiec e Sebrae/CE selecionará três prefeituras, de acordo com seu porte, com base em critérios como: alinhamento com objetivos do projeto, relevância da demanda, comprometimento da gestão local e estrutura de pessoal. O enquadramento das Prefeituras inscritas será de até 50 mil habitantes, no Porte 1; de 51 mil a 100 mil habitantes, no Porte 2; e acima de 100 mil habitantes, no Porte 3”, descreve a Superintendente do IEL-Ceará.

A divulgação das Prefeituras que vão receber o projeto-piloto vai acontecer em julho, sendo que o trabalho terá até oito meses de execução. “O projeto pode contribuir com as administrações municipais em diversas frentes, como eficiência administrativa, transparência, acesso aos serviços públicos, digitalização de processos, capacitação de equipes locais e fortalecimento institucional”, observa Dana Nunes.

“Muitos municípios, especialmente os de menor porte, enfrentam grandes dificuldades para incorporar tecnologia à gestão pública. A escassez de recursos técnicos e financeiros torna desafiadora a modernização do ambiente de negócios e o avanço em direção ao conceito de cidades inteligentes. É uma iniciativa que gera valor para o presente e prepara os municípios para os desafios do futuro”, explica.

Ao final desta primeira fase do projeto, será elaborado um Relatório de Boas Práticas, com destaque para os cases transformadores, e será feita uma premiação simbólica, concedendo o Troféu Digital Ceará às prefeituras participantes, como selo de reconhecimento. “É importante destacar nosso compromisso com a transformação digital e a articulação entre indústria, governo e sociedade.

O Observatório da Indústria, por exemplo, tem sido um instrumento fundamental para gerar inteligência de dados que orienta políticas públicas e ações empresariais mais assertivas”, descreve Dana Nunes. “Também vale ressaltar o papel do IEL-Ceará, que atua diretamente na capacitação de lideranças públicas e empresariais, na interação universidade, empresas e instituições, na inserção de talentos e jovens, assim como, no fortalecimento do ecossistema de inovação nos municípios, promovendo uma gestão mais estratégica, inovadora e conectada com os desafios contemporâneos”, conclui a Superintendente do IEL-Ceará e Líder de Fortalecimento Sindical - NEXI/Fiec.

Também farão parte do Painel 1, que será mediado por Dana Nunes no Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025, as palestras “IEL: Inovação para Negócios/Serviços IEL”, com Fábio Braga, Especialista em Inovação do IEL-Ceará; “Observatório: Transformação Digital - Gestão Pública Orientada por Dados”, com Guilherme Muchale, Gerente do Observatório da Indústria da Fiec; e “IA e Gestão Municipal - Otimizando Recursos e Melhorando a Eficiência das Prefeituras”, com Daniel Monteiro, CTO na Digital College Fortaleza.

Programação

Promovido pelo Sistema Verdes Mares, pelo Instituto Future e pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos, o Seminário terá, além do tema “Transformando Municípios: Inovação Digital e Apoio ao Empreendedorismo”, outros 12 painéis, contando com a participação de especialistas e representantes do poder público e entidades do setor privado.

Serão abordadas temáticas atuais e relevantes para as gestões municipais, a exemplo de transparência, emendas parlamentares, mulheres na gestão pública, Inteligência Artificial, segurança pública, educação, entre outras.

>> A programação completa pode ser encontrada no site do evento.

Hotéis parceiros

A organização do XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 firmou parceria com hotéis de Fortaleza, para fortalecer a rede de recepção aos visitantes que virão de outras cidades para participar do evento. Os estabelecimentos oficiais do Seminário são: Hotel Sonata, Hotel Gran Marquise, Oásis Hotel, Bristol Guararapes Hotel, Villa Mayor, Gran Mareiro Hotel e Mareiro Beira-Mar.

Inscrições gratuitas

As inscrições para o XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 são gratuitas. Para participar do evento, que vai reunir deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas, basta acessar o site do Seminário, clicar em “Inscreva-se” e fornecer alguns dados pessoais.

Serviço:

XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025

16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza

Inscrições, programação e informações no site