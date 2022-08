Apoiador de Roberto Cláudio, prefeito diz que votará em Camilo e quer reaproximar PT e PDT

O prefeito do município de Senador Pompeu, no Sertão Central, Maurício Pinheiro, é um dos gestores municipais entusiastas da campanha do candidato Roberto Cláudio (PDT). Além das demandas do município, ele tem se dividido em apoiar o candidato do PDT, mas revela um objetivo nos bastidores: trabalhar para que PDT e PT voltem a se juntar no segundo turno da disputa.

Em conversa com este colunista, o prefeito diz que votará para o Senado em Camilo Santana (PT), da chapa adversária ao PDT. A posição dele, a julgar pelos bastidores, está longe de ser isolada entre os aliados dos dois lados no Interior.

Nos bastidores da campanha eleitoral cearense, é grande o número de comentários de gestores e candidatos que devem se dividir entre as duas chapas, escolhendo Roberto Cláudio e Camilo, dois líderes que estão em lados opostos na disputa, mas que eram parceiros políticos até recentemente.

A posição de duplicidade acaba sendo uma forma encontrada pelos gestores para tentar manter a proximidade com os dois lados. A busca por apoio de mais prefeitos tem produzido outra guerra de bastidores entre as candidaturas de Elmano de Freitas e Roberto Cláudio, em que cada um usa as armas que têm disponíveis.

“Nós queríamos votar em Roberto Cláudio e Camilo Santana estando todo mundo junto. Infelizmente, isso não foi possível. Mas vamos cuidar para que no segundo turno estejamos juntos. Temos que preservar o diálogo”, diz o prefeito, ao apostar que Roberto Cláudio estará na segunda etapa da disputa.

Racha consolidado

Após o rompimento da parceria entre PT e PDT no Ceará, a ampla base governista na Capital e no Interior se dividiu e agora disputa a preferência do eleitorado.

O racha produziu um cenário em que três candidatos, Roberto Cláudio, Capitão Wagner e Elmano de Freitas, devem polarizar as disputas, tornando acirrado o embate até o dia 2 de outubro, quando haverá a eleição.