Assaí inaugura última conversão do Extra em Fortaleza e encerrará ano com 10 unidades na Capital

Com a inauguração de dois atacarejos entre setembro e dezembro, o Assaí Atacadista (ASAI3), encerrará o ano com 10 lojas em Fortaleza. Nesta quinta-feira (28), começa a operação da unidade na Avenida dos Expedicionários, no Montese. E, segundo o diretor regional da empresa, Denilson Costa, até o fim deste ano, abrirá a do Cais do Porto. No Ceará, o Assaí totalizará 15 estabelecimentos.

A loja do Montese foi a terceira e última da série de conversões da marca do hipermercado Extra, vendida pelo Grupo Pão de Açúcar (GPA) no fim de 2021, por R$ 5,2 bilhões. As unidades dos bairros Antônio Bezerra e Jóquei Club passaram pelas mudanças de bandeira ainda em 2022.

Na loja inaugurada nesta quinta, foram gerados 600 empregos, entre diretos e indiretos. Conforme Costa, a nova unidade é o “maior da praça”, com 8,7 mil quilômetros quadrados. Por esse motivo, demandou mais funcionários.

Desde a chegada da empresa em Fortaleza, em 2008, a média de postos de trabalhos gerados era de 500 por empreendimento.

Costa acrescenta que essa será a “primeira loja com serviço completo”. No atacarejo da Avenida dos Expedicionários terá açougue, cafeteria, padaria, adega de vinhos e empório de frios, além de duas vagas para carregamento de carros elétricos.

Segundo a empresa, a unidade possui um mix de mais de 9 mil produtos, entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, produtos de bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis.

Veja a estrutura da loja do Montese:

Tamanho: 8,7 mil m²;

36 caixas de pagamento, sendo seis de compra rápida e todos com balança de paisagem;

750 vagas de estacionamento;

2 vagas de eletropostos para carregamento gratuito de carros elétricos.

No Ceará, além da Capital, o Assaí tem lojas em Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral e Iguatu.