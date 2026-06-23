Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Portugal encara o Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (23), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos EUA. O confronto é válido pela 2ª rodada do Grupo K, que tem também o duelo de Colômbia x Congo, às 23h, também nos EUA.
O jogo
A seleção de Portugal iniciou a partida com alta intensidade. Logo aos 2, Bruno Fernandes recebeu na entrada da área e finalizou forte por cima, com muito perigo. Com o controle da posse de bola, a equipe portuguesa abriu o placar aos 7 com Cristiano Ronaldo, em bela finalização de voleio: 1x0.
O lance em questão entrou para a história: pela primeira vez, um atleta marcou em seis Mundiais diferentes. Aos 41 anos, o astro se tornou ainda mais lenda, se consagrando como um dos maiores.
Com ritmo intenso, a equipe ampliou em cobrança de falta aos 16. Quando todos esperavam CR7, Nuno Mendes bateu firme para firmar o placar: 2x0. O Uzbequistão até tentou uma reação, com tento do volante Ganiev, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) por falta no início da jogada.
Aos 38, insaciável, CR7 fez mais um. Em contra-ataque puxado por João Félix, Cristiano Ronaldo recebeu passe em profundidade e bateu na saída do goleiro, para fazer o segundo na partida: 3x0. Já no final, aos 49, o centroavante bateu por cobertura, e o hat-trick foi evitado em cima da linha.
Onde assistir
A partida tem transmissão ao vivo na Cazé TV (YouTube).
Escalações
- Portugal | Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
- Uzbequistão | Nematov; Karimov, Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov e Nasrullaev (Alizhonov); Shukurov, Khamrobekov (Mozgovoy), Ganiev, Fayzullaev; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.
Portugal x Uzbequistão | Ficha técnica
- Competição: Copa do Mundo - 2ª rodada do Grupo K
- Data: terça-feira, 23 de junho de 2026
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: NRG Stadium, em Houston, nos EUA
- Gols: Cristiano Ronaldo aos 5' 1T (1x0), Nuno Menedes aos 16' 1T (2x0) e Cristiano Ronaldo aos 38' 1T (3x0)
- Árbitro: Jalal Jayed (MAR)