Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Portugal encara o Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (23), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos EUA. O confronto é válido pela 2ª rodada do Grupo K, que tem também o duelo de Colômbia x Congo, às 23h, também nos EUA.

O jogo

A seleção de Portugal iniciou a partida com alta intensidade. Logo aos 2, Bruno Fernandes recebeu na entrada da área e finalizou forte por cima, com muito perigo. Com o controle da posse de bola, a equipe portuguesa abriu o placar aos 7 com Cristiano Ronaldo, em bela finalização de voleio: 1x0.

O lance em questão entrou para a história: pela primeira vez, um atleta marcou em seis Mundiais diferentes. Aos 41 anos, o astro se tornou ainda mais lenda, se consagrando como um dos maiores.

Com ritmo intenso, a equipe ampliou em cobrança de falta aos 16. Quando todos esperavam CR7, Nuno Mendes bateu firme para firmar o placar: 2x0. O Uzbequistão até tentou uma reação, com tento do volante Ganiev, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) por falta no início da jogada.

Aos 38, insaciável, CR7 fez mais um. Em contra-ataque puxado por João Félix, Cristiano Ronaldo recebeu passe em profundidade e bateu na saída do goleiro, para fazer o segundo na partida: 3x0. Já no final, aos 49, o centroavante bateu por cobertura, e o hat-trick foi evitado em cima da linha.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo na Cazé TV (YouTube).

Escalações

Portugal | Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

| Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez. Uzbequistão | Nematov; Karimov, Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov e Nasrullaev (Alizhonov); Shukurov, Khamrobekov (Mozgovoy), Ganiev, Fayzullaev; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Portugal x Uzbequistão | Ficha técnica