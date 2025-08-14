Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (14)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:16)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (14)
The Women's Cup
- 12h45 | Juventus (F) x Como (F) | Canal GOAT
- 15h45 | Inter de Milão (F) x Atlético de Madrid (F) | Canal GOAT
Amistoso Internacional
- 13h | Napoli x Olympiacos | OneFootball
Conference League (fase preliminar)
- 14h | Hammarby x Rosenborg | OneFootball
- 16h | Hibernian x Partizan Belgrado | Canal GOAT
Liga Europa (fase preliminar)
- 15h | Shakhtar Donetsk x Panathinaikos | Lance! (YouTube)
Campeonato Egípcio
- 15h | Pyramids x Ismaily | Link Sport Club Podcast (YouTube)
Copa do Nordeste sub-20
- 16h | Vitória sub-20 x Sport sub-20 | SportyNet (YouTube)
Brasileirão sub-17
- 18h | Vasco sub-17 x Flamengo sub-17 | SporTV
Libertadores (oitavas)
- 19h | Botafogo x LDU | Paramount+
- 21h30 | Libertad x River Plate | Paramount+
- 21h30 | Universitario x Palmeiras | ESPN e Disney+
Sul-Americana (oitavas)
- 19h | Atlético-MG x Godoy Cruz | ESPN e Disney+
- 21h30 | Central Córdoba x Lanús | Paramount+
Paulistão feminino
- 19h | Palmeiras (F) x Santos (F) | Record News, Space, CazéTV e HBO Max
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 21h | Independiente x Verdes FC | Disney+
- 23h | CD Motagua x CS Cartagines | Disney+
- 23h | Club Xelaju x Real Estelí FC | Disney+
Brasileirão Série B
- 21h35 | Novorizontino x Coritiba | RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+
Assuntos Relacionados