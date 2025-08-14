Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:16)
Jogada
Legenda: Paulinho, atacante do Palmeiras, durante jogo de futebol
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (14)

The Women's Cup

  • 12h45 | Juventus (F) x Como (F) | Canal GOAT
  • 15h45 | Inter de Milão (F) x Atlético de Madrid (F) | Canal GOAT

Amistoso Internacional

  • 13h | Napoli x Olympiacos | OneFootball

Conference League (fase preliminar)

  • 14h | Hammarby x Rosenborg | OneFootball
  • 16h | Hibernian x Partizan Belgrado | Canal GOAT

Liga Europa (fase preliminar)

  • 15h | Shakhtar Donetsk x Panathinaikos | Lance! (YouTube)

Campeonato Egípcio

  • 15h | Pyramids x Ismaily | Link Sport Club Podcast (YouTube)

Copa do Nordeste sub-20

  • 16h | Vitória sub-20 x Sport sub-20 | SportyNet (YouTube)

Brasileirão sub-17

  • 18h | Vasco sub-17 x Flamengo sub-17 | SporTV

Libertadores (oitavas)

  • 19h | Botafogo x LDU | Paramount+
  • 21h30 | Libertad x River Plate | Paramount+
  • 21h30 | Universitario x Palmeiras | ESPN e Disney+

Sul-Americana (oitavas)

  • 19h | Atlético-MG x Godoy Cruz | ESPN e Disney+
  • 21h30 | Central Córdoba x Lanús | Paramount+

Paulistão feminino

  • 19h | Palmeiras (F) x Santos (F) | Record News, Space, CazéTV e HBO Max

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 21h | Independiente x Verdes FC | Disney+
  • 23h | CD Motagua x CS Cartagines | Disney+
  • 23h | Club Xelaju x Real Estelí FC | Disney+

Brasileirão Série B

  • 21h35 | Novorizontino x Coritiba | RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Bruno Henrique comemorando gol do Flamengo sobre o Internacional na Libertadores

Jogada

Flamengo vence Internacional na Libertadores com gol de Bruno Henrique; veja vídeo

Time carioca largou na frente na partida de ida das oitavas de final do torneio

Daniel Farias Há 41 minutos
Foto de Paulinho, atacante do Palmeiras, durante jogo de futebol

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

PSG vence Tottenham nos pênaltis e conquista sua 1ª Supercopa da Uefa

No tempo normal, as duas equipes empataram em 2x2

AFP 13 de Agosto de 2025
Manoel Bocão ao lado do presidente da Federação Cearense, Mauro Carmélio

Jogada

Morre Manoel Bocão, presidente do Maranguape Futebol Clube e figura histórica do futebol cearense

Francisco Emanoel de Oliveira Paula, de 64 anos, faleceu nesta quarta-feira (13) e deixa um legado de conquistas à frente do Gavião da Serra

Walber Freitas 13 de Agosto de 2025
Foto de Hélton Leite, goleiro do Fortaleza

Jogada

Fortaleza volta a não sofrer gols após 13 partidas seguidas sendo vazado; veja retrospecto

Última partida sem tomar gol havia sido contra o Bucaramanga, quando o Leão ainda era comandado por Vojvoda

Ian Laurindo* 13 de Agosto de 2025
Foto de Gustavo Mancha, zagueiro que o Fortaleza recusou proposta milionária da Europa

Jogada

Fortaleza recusa proposta milionária da Europa por Gustavo Mancha; veja valor

Zagueiro de 21 anos é alvo do Olympiacos, da Grécia, no mercado europeu

Daniel Farias 13 de Agosto de 2025