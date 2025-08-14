Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (14)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (14)

The Women's Cup

12h45 | Juventus (F) x Como (F) | Canal GOAT

15h45 | Inter de Milão (F) x Atlético de Madrid (F) | Canal GOAT

Amistoso Internacional

13h | Napoli x Olympiacos | OneFootball

Conference League (fase preliminar)

14h | Hammarby x Rosenborg | OneFootball

16h | Hibernian x Partizan Belgrado | Canal GOAT

Liga Europa (fase preliminar)

15h | Shakhtar Donetsk x Panathinaikos | Lance! (YouTube)

Campeonato Egípcio

15h | Pyramids x Ismaily | Link Sport Club Podcast (YouTube)

Copa do Nordeste sub-20

16h | Vitória sub-20 x Sport sub-20 | SportyNet (YouTube)

Brasileirão sub-17

18h | Vasco sub-17 x Flamengo sub-17 | SporTV

Libertadores (oitavas)

19h | Botafogo x LDU | Paramount+

21h30 | Libertad x River Plate | Paramount+

21h30 | Universitario x Palmeiras | ESPN e Disney+

Sul-Americana (oitavas)

19h | Atlético-MG x Godoy Cruz | ESPN e Disney+

21h30 | Central Córdoba x Lanús | Paramount+

Paulistão feminino

19h | Palmeiras (F) x Santos (F) | Record News, Space, CazéTV e HBO Max

Copa Centro-Americana da Concacaf

21h | Independiente x Verdes FC | Disney+

23h | CD Motagua x CS Cartagines | Disney+

23h | Club Xelaju x Real Estelí FC | Disney+

Brasileirão Série B