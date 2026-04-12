Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Maratona de Fortaleza tem a largada da prova de 42 km, com 3 mil corredores na disputa

A prova principal tem percurso de ida e volta entre as avenidas Beira Mar e Maestro Lisboa

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 04:53)
Futebol

A Maratona de Fortaleza teve a largada da sua principal categoria, a prova dos 42 quilômetros, pontualmente às 4h deste domingo (12). Ao todo, 3 mil dos 10 mil participantes disputam a corrida, que vai da Av. Beira Mar, na Praia de Iracema, até a Av. Maestro Lisboa, na Sabiaguaba, em percurso de ida e volta.

Pelo menos 1h de prova será realizada até a chegada do nascer do sol.

Assuntos Relacionados
Vladimir Marques

Ferroviário e Maracanã vencem a 1ª lideram seus grupos na Série D; veja análise

Equipes ganharam suas partidas neste sábado

Vladimir Marques
12 de Abril de 2026
Jogada

Ceará vence Náutico no Castelão e dorme na liderança da Série B

Vozão engata a 2ª vitória seguida na competição nacional

Vladimir Marques
11 de Abril de 2026
Jogada

Ferroviário vira contra o Tirol com dois gols nos acréscimos no PV pela Série D

Tubarão da Barra consegue a virada após expulsão de um jogador da Coruja

Vladimir Marques
11 de Abril de 2026
Jogada

Floresta empata com o Santa Cruz no Domingão pela Série C

Verdão chegou a 4 pontos na tabela após jogo da 2ª rodada

Vladimir Marques
11 de Abril de 2026
Vladimir Marques

Cinco cearenses entram em campo no fim de semana pela Série D; veja confrontos e horários

Ferroviário, Tirol, Maracanã e Atlético entram em campo no sábado (11) e Iguatu no domingo (12).

Vladimir Marques
11 de Abril de 2026
Tom Barros

Sete times cearenses em competição nacional

Leia a Coluna deste sábado (11)

Tom Barros
11 de Abril de 2026
Ceará tem novidades para enfrentar o Náutico na Série B; veja
Jogada

Ceará tem novidades para enfrentar o Náutico na Série B; veja

Mozart pode mudar a escalação para jogo da quarta rodada

Daniel Farias
10 de Abril de 2026
Elenco do Náutico reunido em campo
Jogada

Náutico tem três desfalques para enfrentar o Ceará; veja provável escalação

Os times se enfrentam neste sábado (11), na Arena Castelão

Alexandre Mota
10 de Abril de 2026
Brítez em ação pelo Fortaleza
Jogada

Fortaleza decide pela permanência de Brítez, que deve sofrer punição

O zagueiro pediu desculpas após criticar o CEO e a SAF do clube

Alexandre Mota e Fernanda Alves
10 de Abril de 2026
Imagem da Arena Castelão vazia
Jogada

Público do Clássico-Rei da Copa do Nordeste foi o menor na Arena Castelão desde 2010

Ao todo, apenas 13.014 espectadores assistiram a vitória do Ceará no duelo

Alexandre Mota
10 de Abril de 2026
Vini Júnior em ação pelo Real Madrid
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026

Alexandre Mota
10 de Abril de 2026
Comemoração de gol de jogadores da Seleção Brasileira de Futebol em amistoso contra a Seleção de Senegal
Wilton Bezerra

Vale a pena dizer de novo

Confira a coluna desta sexta-feira (10) do comentarista Wilton Bezerra

Wilton Bezerra
10 de Abril de 2026
Bastidores: elenco e torcedores mostram apoio a Brítez meio a crise com CEO Pedro Martins
André Almeida

Bastidores: elenco e torcedores mostram apoio a Brítez meio a crise com CEO Pedro Martins

Grupo de atletas fica ao lado do capitão após forte desabafo

André Almeida
09 de Abril de 2026
Ceará: Pedro Henrique deve voltar aos gramados na próxima semana após lesão
Jogada

Ceará: Pedro Henrique deve voltar aos gramados na próxima semana após lesão

Atacante reforça o Vozão após mais de um mês afastado após fratura no braço

Daniel Farias
09 de Abril de 2026
Brítez em ação pelo Fortaleza
Jogada

Fortaleza avalia rescisão com zagueiro Brítez; entenda

O defensor criticou diretamente a SAF e o CEO Pedro Martins

Alexandre Mota e Fernanda Alves
09 de Abril de 2026
Cobrança de Brítez para SAF é grave e exige uma resposta do Fortaleza
Alexandre Mota

Cobrança de Brítez para SAF é grave e exige uma resposta do Fortaleza

O capitão tricolor mandou um recado direto para o CEO Pedro Martins

Alexandre Mota
09 de Abril de 2026
Yuri Alberto em ação pelo Corinthians
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste quinta, 9 de abril de 2026

Alexandre Mota
09 de Abril de 2026
Alex Silva comemora gol pelo Clássico-Rei
Wilton Bezerra

Com 10 em campo, Ceará vence o Fortaleza

Confira a coluna desta quinta-feira (9) do comentarista Wilton Bezerra

Wilton Bezerra
09 de Abril de 2026
Brítez, zagueiro do Fortaleza, como capitão na Era Palermo
Jogada

Após derrota do Fortaleza, Brítez dispara contra a SAF: 'Aqui não é empresa, é time de futebol'

Zagueiro desabafou após time ser superado pelo Ceará na Arena Castelão nesta quarta-feira

Crisneive Silveira
09 de Abril de 2026
Jogada

Com um a menos, Ceará vence Fortaleza por 2x0 e respira na Copa do Nordeste

Vozão jogou com um a menos desde os 22 do 1º tempo e venceu com autoridade

Vladimir Marques
08 de Abril de 2026
Imagem da Arena das Dunas
Jogada

Jogo do Fortaleza contra América-RN vive impasse devido show de Henrique e Juliano; entenda

A partida contra o América-RN está sem estádio disponível em Natal

Alexandre Mota
08 de Abril de 2026
Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bola no Clássico-Rei
Alexandre Mota

Mudanças nas escalações de Ceará e Fortaleza para o Clássico-Rei

Os times se enfrentam nesta quarta-feira (8), na Arena Castelão

Alexandre Mota
08 de Abril de 2026
Lucas Paquetá, do Flamengo, comemora gol
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (8)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta, 8 de abril de 2026

Alexandre Mota
08 de Abril de 2026
Flamengo-Pedro
Jogada

Cusco x Flamengo na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis
08 de Abril de 2026
Mirassol participa pela primeira vez da Libertadores
Jogada

Mirassol x Lanús na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis
08 de Abril de 2026
Vladimir Marques

Vitória do Ferroviário força Ceará a vencer Clássico-Rei; Veja cenário para classificação no Grupo C

Tubarão da Barra abre 5 pontos para o Vovô restando duas rodadas

Vladimir Marques
07 de Abril de 2026
jogadores
Jogada

No PV, Ferroviário supera a Jacuipense em duelo da Copa do Nordeste

Esta é a segunda vitória seguida do Tubarão da Barra no torneio

Redação
07 de Abril de 2026
narradores
Jogada

Galvão se solidariza com Luís Roberto após diagnóstico e ausência na Copa 2026

Narrador da Globo estará fora do Mundial para tratamento médico

Crisneive Silveira
07 de Abril de 2026
Atleta do Norde Vôlei joga no sacrifício, se emociona e celebra vitória na semi da Superliga B
Jogada

Atleta do Norde Vôlei joga no sacrifício, se emociona e celebra vitória na semi da Superliga B

Equipe superou o Araguari no primeiro duelo na busca por vaga na elite da modalidade

Crisneive Silveira
07 de Abril de 2026
Torcidas de Fortaleza e Ceará
Jogada

Fortaleza e Ceará estão entre os 18 clubes com mais seguidores em redes sociais no país

O Fortaleza é 16º e o Ceará ocupa a 18ª colocação, em ranking elaborado pelo Ibope/Repucom

Redação
07 de Abril de 2026