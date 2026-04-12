Maratona de Fortaleza tem a largada da prova de 42 km, com 3 mil corredores na disputa

A Maratona de Fortaleza teve a largada da sua principal categoria, a prova dos 42 quilômetros, pontualmente às 4h deste domingo (12). Ao todo, 3 mil dos 10 mil participantes disputam a corrida, que vai da Av. Beira Mar, na Praia de Iracema, até a Av. Maestro Lisboa, na Sabiaguaba, em percurso de ida e volta.

Pelo menos 1h de prova será realizada até a chegada do nascer do sol.