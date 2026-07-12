Atlético-GO x Fortaleza na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a campo neste domingo (12), pela Série B, para enfrentar o Atlético-GO, a partir das 18h, no Estádio Augusto Accioly, em Goiânia-GO, válido pela 17ª rodada da competição. O Leão do Pici venceu a Ponte Preta, em casa, na última rodada e ocupa a 4ª posição, com 28 pontos. Já o Dragão perdeu por 3 a 0 para o Novorizontino, fora de casa. A equipe está na 13ª posição, com 21 pontos.

O Tricolor de Aço teve uma semana cheia de preparação. Dois reforços foram anunciados e regularizados: o zagueiro Neris, vindo do Vitória; e o atacante Pedro Henrique, que estava no Ceará. O Fortaleza quer vencer, para diminuir o retrospecto negativo como visitante: em oito jogos, apenas duas vitórias.

O Atlético-GO quer reiniciar a trajetória na Série B. Roger Silva foi contratado como o novo técnico do time e a partida marcará essa estreia. O objetivo é colocar o Dragão, de novo, para disputar as primeiras posições da competição.

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COMO CHEGAM AS EQUIPES

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, relacionou 24 atletas, com os novos reforços Pedro Henrique e Neris na lista.. O treinador também conta com o retorno de Vitinho, que cumpriu suspensão no jogo contra a Ponte Preta.

O Fortaleza também não tem atletas suspensos e no departamento médico, apenas Cardona no processo de transição, após a cirurgia no joelho esquerdo.

Roger Silva fará a estreia pelo Atlético-GO e promete mudanças na zaga e meio-campo. Junior Barreto, zagueiro, deve ganhar a vaga de Tito e formar a dupla com Adriano Martins.

No coletivo ele começou com o Netinho e o Henrique Freitas treinaram no meio, mas os dois chegaram recentemente ao elenco e não foram regularizados, por conta do TransferBan da FIFA.

A equipe não tem desfalques. No departamento médico, o volante Igor Henrique, que segue em transição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-GO: Paulo Vitor; Ewerthon, Júnior Barreto, Adriano Martins, Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Klebert, Marrony; Geovany, Coutinho, Bruno José. Técnico: Roger Silva

Fortaleza: João Ricardo; Mucuri, Luan Freitas, Lucas Gazal, Fuentes; Rodrigo, Pierre e Rodriguinho; Vitinho, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | ATLÉTICO-GO X FORTALEZA

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO

Data: 12/07/26 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)

Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)

Quarto Árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)