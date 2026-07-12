Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (12)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (12) reúne partidas da Série B do Campeonato Brasileiro e amistosos de clubes. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada jogo e os respectivos horários.
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
11h | Operário-PR x Novorizontino | Disney+
16h | Avaí x Náutico | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
16h | São Bernardo x Cuiabá | Premiere
18h | Atlético-GO x Fortaleza | Disney+
19h | CRB x Goiás | SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
AMISTOSOS DE CLUBES
16h | Fluminense x Bahia | Band, Bandplay, Sportv 2, ge tv e Premiere
16h | Cascavel x Corinthians | Xsports
17h | Cruzeiro x Grêmio | Metrópoles Esportes, TV Cruzeiro e GrêmioTV