Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (12)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (12) reúne partidas da Série B do Campeonato Brasileiro e amistosos de clubes. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada jogo e os respectivos horários.

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

11h | Operário-PR x Novorizontino | Disney+

16h | Avaí x Náutico | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

16h | São Bernardo x Cuiabá | Premiere

18h | Atlético-GO x Fortaleza | Disney+

19h | CRB x Goiás | SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+

AMISTOSOS DE CLUBES

16h | Fluminense x Bahia | Band, Bandplay, Sportv 2, ge tv e Premiere

16h | Cascavel x Corinthians | Xsports

17h | Cruzeiro x Grêmio | Metrópoles Esportes, TV Cruzeiro e GrêmioTV