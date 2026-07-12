Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 12 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
12 de Julho de 2026 - 06:30
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Legenda: CRB enfrenta o Goiás pela Série B
Foto: Divulgação/CRB
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A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (12) reúne partidas da Série B do Campeonato Brasileiro e amistosos de clubes. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada jogo e os respectivos horários.

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

11h | Operário-PR x Novorizontino | Disney+
16h | Avaí x Náutico | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
16h | São Bernardo x Cuiabá | Premiere
18h | Atlético-GO x Fortaleza | Disney+
19h | CRB x Goiás | SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+

AMISTOSOS DE CLUBES

16h | Fluminense x Bahia | Band, Bandplay, Sportv 2, ge tv e Premiere
16h | Cascavel x Corinthians | Xsports
17h | Cruzeiro x Grêmio | Metrópoles Esportes, TV Cruzeiro e GrêmioTV

 

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