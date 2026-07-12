Argentina vence Suíça na prorrogação e enfrenta a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

A Argentina é semifinalista da Copa do Mundo 2026. A Albiceleste venceu a Suíça na prorrogação por 3x1, em jogo no Kansas City Stadium, no Estados Unidos

Os argentinos enfrentarão a Inglaterra na semifinal, no dia 15 (quarta-feira), às 16 horas em Atlanta.

A Albiceleste saiu na frente aos 10 do 1º tempo, Mac Allister, aproveitando assistência de Messi.

O empate da Suíça aconteceu aos 22 do 2º tempo, com Ndoye, em boa tabela com Ricardo Rodriguez.

Só que aos 28 minutos, o atacante Embolo foi expulso por simulação e esfriou a reação suíça.

Com o jogo indo para a prorrogação, a Argentina passou sufoco, mas definiu o jogo do 2º tempo, com gols de Júlian Alvarez, aos 6, e Lautaro Martínez, aos 15.

Como foi o jogo

A partida começou com a Argentina controlando o jogo com a posse de bola e a Suíça mais recuada. E na primeira grande chance, a Albiceleste abriu o placar, aos 10 minutos: Messi cobrou escanteio e Mac Allister cabeceou no canto para abrir o placar: 1x0.

Legenda: Mac Allister abriu o placar cedo para a Argentina Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Depois do gol, a Argentina diminuiu o ritmo e a Suíça saiu mais para o jogo, e Sow arriscou para defesa de Dibu Martínez.

Aos 31, Ndoye deu passe para Embolo, que de frente para Dibu Martínez, errou o domínio e o goleiro afastou o perigo.

Aos 35, Rieder mandou na área e Dibu Martínez tirou de soco.

A reta final do 1º tempo foi truncada, com mais faltas duras.

O 2º tempo começou com a Suiça bem melhor que a Argentina E aos 4 minutos, a Suíça perdeu grande chance para empatar. Embolo rolou para Ndoye livre, mas ele domina, finaliza e Lisandro Martínez salva, cortando com um carrinho. Mas o impedimento foi marcado.

Aos 15, Ricardo Rodriguez cruzou na área e Embolo cabeceou, sem força, para defesa de Dibu Martínez.

Aos 19, Ricardo Rodriguez cruzou, Embolo cabeceou para o chão, para grande defesa de Dibu Martínez.

A Suíça pressionava e Xhaka mandou para o gol do Dibu defendeu, aos 21.

Foi quando aos 22, Ndoye tabelou com Ricardo Rodriguez e empatou o jogo: 1x1.

Legenda: A Suíça fez um jogo melhor que a Argentina e empatou no 2º tempo Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Só que aos 28 minutos, o atacante Embolo foi expulso por simulação. O árbitro tinha marcado falta de Paredes e dado amarelo para ele, mas após ida ao VAR, foi constatada a simulação do atacante Suíço Embolo, que recebe o amarelo e de Paredes anulado. Mas como Embolo já tinha um cartão amarelo, ele foi expulso.

O jogo caiu de ritmo após a expulsão da Suíça, que parou de pressionar.

E a Argentina, só foi criar algo aos 40 minutos. Paredes fez belo lançamento para Messi, que tentou encobrir o goleiro e Kobel defendeu.

Aos 44, Nico González evita a saída de bola e cruza, Mac Allister cabeceia, mas a zaga suíça salvou gol certo.

Aos 46, Messi domina na entrada da área, finaliza e a bola passa raspando a trave.

A pressão era grande e a Argentina perdeu sua última chance antes do fim do jogo: Aos 53, Messi cobrou o escanteio e Nico González finalizou de voleio para espetacular defesa de Kobel.

Argentina fez 2 na prorrogação

A prorrogação começou com a Argentina pressionando, já com Almada em campo.

Ele criou a 1ª chance, chutando colocado para a defesa de Kobel.

Almada tentou de novo, em chute forte na rede pelo lado de fora.

Em uma rara chance da Suíça, Xhaka mandou por cima do gol, com perigo.

A Argentina circulou a bola, mas não conseguia finalizar. Messi distribuía o jogo, se apresentava para jogar, mas o time não conseguia furar a defesa suíça.

No 2º tempo da prorrogação, com a entrada de Flaco Lopez, a Argentina tentou pressionar na jogada aérea.

Mas só quem criava algo era Messi. Ele dominou, arriscou e Kobel espalmou.

Foi quando Julian Alvarez tirou um coelho da cartola e marcou um golaço, em belo chute de fora da área: 2x1.

O gol fez a Suíça se lançar ao ataque e dar espaço para a Argentina ainda marcar o 3º, com Lautaro Martínez: 3x1.