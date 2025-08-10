Floresta vence Tombense e volta ao G8 da Série C

O Floresta voltou ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu o Tombense/MG, por 1x0 no Estádio Domingão, em Horizonte, pela 16ª rodada.

Com gol do zagueiro Ícaro, o Verdão alcançou a 6ª colocação com 24 pontos, restando apenas 3 rodadas para o fim da 1ª Fase. Os oito primeiros avançam para a 2ª Fase.

O próximo desafio será fora de casa. No domingo (17), às 19h, o Floresta encara o Confiança/SE, no Estádio Batistão, em Aracaju.