Floresta vence Tombense e volta ao G8 da Série C

Verdão vence no Domingão pela 16ª rodada

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:22)
Jogada
Legenda: O Floresta venceu o Tombense no Domingão
Foto: Kely Pereira / Floresta EC

O Floresta voltou ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu o Tombense/MG, por 1x0 no Estádio Domingão, em Horizonte, pela 16ª rodada.

Com gol do zagueiro Ícaro, o Verdão alcançou a 6ª colocação com 24 pontos, restando apenas 3 rodadas para o fim da 1ª Fase. Os oito primeiros avançam para a 2ª Fase.

O próximo desafio será fora de casa. No domingo (17), às 19h, o Floresta encara o Confiança/SE, no Estádio Batistão, em Aracaju.

