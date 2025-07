Ex-Ceará, Saulo Mineiro passa por cirurgia na coxa e inicia recuperação: 'foram dias muito difíceis'

Ex-Ceará, Saulo Mineiro passou por uma cirurgia na coxa no início de julho. O jogador, que atualmente defende o Shangai Shenhua, publicou uma foto nas redes sociais nesta quinta-feira (17), em um quarto de hospital. O atacante deixou o Alvinegro no início da temporada, quando foi negociado com o clube chinês.

"01/07/2025 eu passei por uma cirurgia no reto femural da coxa. Tive uma lesão de rompimento total, classificado em 4C! Foram dias muito difíceis para mim, mas sabemos que Deus ele sempre está no controle e cuidado de tudo, e estando do lado de família e amigos que tanto amo, faz total diferença", escreveu.

"Mas já estou trabalhando para voltar o mais rápido possível, e logo menos estar de volta trazendo muito gols e alegria para todos que me seguem e torcem para o Saulo Mineiro! Abraço", completou.

Saulo encerrou a segunda passagem dele pelo Ceará em 2024. Pela equipe alvinegra, foram 46 partidas disputadas, com 13 gols e seis assistências. No ano anterior, foi apenas um tento marcado em 14 jogos.