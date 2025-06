Com poucas oportunidades no Fortaleza, Allanzinho desabafa nas redes sociais

Com poucas oportunidades desde que chegou ao Fortaleza, o ponta Allazinho desabafou nas redes sociais através de uma postagem.

Segue firme, o teu momento vai chegar.

O atacante tem cinco partidas pelo Tricolor do Pici, sendo três como titular, sem nenhum gol marcado. Em diversas oportunidades o jogador foi sequer relacionado. Ao todo são 221 minutos vestindo a camisa do Leão.



Legenda: Post feito por Allanzinho nas redes sociais Foto: Reprodução / Redes sociais

Allanzinho chegou como destaque do Ferroviário no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. No início do ano, foram 18 partidas, com nove gols marcados. A boa fase do ponta chamou a atenção do Fortaleza, que o contratou para ser mais uma opção de Vojvoda na posição, que já contava com Moisés e Breno Lopes.