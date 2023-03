Cléber Machado é anunciado como narrador da Record; saiba detalhes

O narrador Cléber Machado, demitido na última semana pela Rede Globo, irá narrar os dois jogos da final do Campeonato Paulista 2023 na Record. O narrador confirmou a novidade através de um vídeo publicado pela emissora em seus perfis nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (30). Palmeiras e Água Santa entram em campo nos dias 2 e 9 de abril.

Será a primeira vez em mais de 35 anos que Cléber Machado narrará uma partida de futebol fora da Rede Globo. O narrador era conhecido nacionalmente por ser a principal voz da emissora em jogos do futebol paulista. Ainda não há confirmação se o narrador de 60 anos permanecerá na Record após as finais do Paulistão.

DEMISSÃO DE CLÉBER

Cléber Machado foi demitido da Rede Globo após 35 anos de serviços na emissora. O profissional foi desligado oficialmente na última quarta-feira (22). A estreia na Globo ocorreu em 1988. Com 60 anos, perdeu espaço na emissora na última temporada, quando não foi escalado para a cobertura in loco da Copa do Mundo, realizada no Catar.

No último domingo (26), Cléber falou pela primeira vez após ser demitido, em entrevista ao jornalista Milton Neves no programa Domingo Esportivo, da Rádio Bandeirantes. O narrador disse não estar decepcionado e ressaltou estar focado no futuro da carreira. Ele também se mostrou agradecido à Rede Globo.