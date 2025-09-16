Ceará faz promoção de ingressos a partir de R$ 15 para jogo contra o Bahia
Equipes se enfrentam no próximo sábado (20) pela Série A do Brasileirão
A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Bahia, pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos também foi iniciada nesta segunda-feira (15), com ingressos a partir de R$ 15.
Os times se enfrentam no próximo sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão, com o time animado após conquistar um empate heroico contra o Vasco, fora de casa, no último domingo (14).
CHECK-IN
Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.
VENDA DE INGRESSOS
Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube.
- Superior Norte: R$ 140 (inteira) | R$ 70 (meia-entrada)
- Acompanhante de sócio-torcedor: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Inferior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
- Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
- Superior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
- Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
- Premium: R$ 280 (inteira) | R$ 140 (meia-entrada)