CBF marca jogo atrasado do Ceará contra o Fluminense para o dia 29; Veja detalhes
Partida é atrasada da 12ª rodada da Série A e será no Maracanã
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:05)
A Confederação Brasileira de Futebol marcou o jogo atrasado entre Ceará e Fluminense, pela 12ª rodada da Série A. O jogo está agendado para o dia 29, às 19 horas, no Maracanã.
A partida foi adiada devido a participação do Tricolor Carioca no Mundial de Clubes em junho.
Dois jogos seguidos com o Flu
A partida contra o Fluminense se encaixou em uma data das competições da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana.
A curiosidade é que após o jogo do Flu no Maracanã, os dois se enfrentam em seguida, pela 31ª rodada, no Castelão, no dia 2 de novembro.
Assuntos Relacionados