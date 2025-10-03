Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CBF marca jogo atrasado do Ceará contra o Fluminense para o dia 29; Veja detalhes

Partida é atrasada da 12ª rodada da Série A e será no Maracanã

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:05)
Jogada
Legenda: O Ceará faz boa campanha na Série A e está na zona de classificação para a Sul-Americana
Foto: KID JUNIOR / SVM

A Confederação Brasileira de Futebol marcou o jogo atrasado entre Ceará e Fluminense, pela 12ª rodada da Série A. O jogo está agendado para o dia 29, às 19 horas, no Maracanã.

A partida foi adiada devido a participação do Tricolor Carioca no Mundial de Clubes em junho.

Dois jogos seguidos com o Flu

A partida contra o Fluminense se encaixou em uma data das competições da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana.

A curiosidade é que após o jogo do Flu no Maracanã, os dois se enfrentam em seguida, pela 31ª rodada, no Castelão, no dia 2 de novembro.

Assuntos Relacionados

Jogada

CBF marca jogo atrasado do Ceará contra o Fluminense para o dia 29; Veja detalhes

Partida é atrasada da 12ª rodada da Série A e será no Maracanã

Vladimir Marques Há 40 minutos

Jogada

Santos terá 3 desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

Time paulista está invicto sob o comando de Vojvoda

Vladimir Marques 03 de Outubro de 2025

Jogada

Ceará estreia com vitória de virada sobre Pernambuco na Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina

A competição acontece em João Pessoa, na Paraíba

Redação 03 de Outubro de 2025
Bournemouth e Fulham se enfrentam na Premier League nesta sexta-feira (3)

Jogada

Bournemouth x Fulham na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes jogam no Vitality Stadium, na Inglaterra, pela sétima rodada do Inglês

Daniel Farias 03 de Outubro de 2025
Foto do Dimas Filho, meia da base do Fortaleza

Jogada

Emprestado ao Fortaleza, camisa 10 da base é negociado para o futebol árabe

Dimas vai atuar pelo Al Wasl, time dos Emirados Árabes treinado pelo português Luís Castro, ex-Botafogo e Al Nassr

Samir de Carvalho* 03 de Outubro de 2025
Thiago Carpini em ação pelo Juventude

Jogada

Juventude tem seis desfalques contra o Fortaleza; veja lista

Os times se enfrentam no domingo (5), no Alfredo Jaconi, pela Série A

Alexandre Mota 03 de Outubro de 2025