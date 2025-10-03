CBF marca jogo atrasado do Ceará contra o Fluminense para o dia 29; Veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol marcou o jogo atrasado entre Ceará e Fluminense, pela 12ª rodada da Série A. O jogo está agendado para o dia 29, às 19 horas, no Maracanã.

A partida foi adiada devido a participação do Tricolor Carioca no Mundial de Clubes em junho.

Dois jogos seguidos com o Flu

A partida contra o Fluminense se encaixou em uma data das competições da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana.

A curiosidade é que após o jogo do Flu no Maracanã, os dois se enfrentam em seguida, pela 31ª rodada, no Castelão, no dia 2 de novembro.