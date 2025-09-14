Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (14/09)?
Em edição dedicada ao piseiro, competição segue em fase classificatória
A Dança dos Famosos 2025 seguiu em nova fase da competição neste domingo (14). Desde a semana passada, a dinâmica do quadro será classificatória, com os competidores acumulando pontos a cada edição.
Os 14 famosos que seguem na disputa foram divididos em dois grupos, que irão se revezar semanalmente nas apresentações.
Após o 1º grupo performar no dia 7, hoje os famosos David Junior, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz se apresentaram dançando piseiro.
Veja também
Entenda a nova dinâmica da Dança dos Famosos 2025
Por conta do novo formato, nenhum participante foi eliminado do quadro. A próxima eliminação irá ocorrer quando a rodada classificatória for finalizada e as quatro duplas com menos pontos deixarem a competição.
No entanto, está prevista ainda uma fase especial de repescagem para os famosos eliminados neste momento.
Após os resultados desta primeira semana classificatória do grupo 2, o cearense Silvero Pereira está em primeiro lugar. Confira o ranking após a edição deste domingo, 14 de setembro:
- Silvero Pereira - 56,4
- Duda Santos - 55,5
- David Junior - 55,4
- Rodrigo Faro - 55,1
- Richarlyson - 55
- Gracyanne Barbosa - 55
- Tereza Seiblitz - 54,6
Como foi a apresentação da 'Dança dos Famosos'
Os sete famosos da segunda chave se apresentaram com os respectivos professores ao som do piseiro.
O ator David Junior foi o primeiro a se apresentar. Com a professora Jaque Paraense, performou “Bebe e vem me procurar", de Raí Saia Rodada.
Um piseiro é um piseiro, amor! ✨ David Junior e Jaque Paraense deram start na #DançaDosFamosos mandando MUITO no forró 🔥😍 #Domingão pic.twitter.com/t48U0Is6dh— TV Globo 📺 (@tvglobo) September 14, 2025
A atriz Tereza Seiblitz e o professor Jefferson Bilisco foram a segunda dupla a se apresentar. Os dois dançaram “Última Noite”, de Léo Foguete e Nattan.
A terceira dupla foi composta pelo jogador Richarlyson e a professora Monique Santos, dançando com “Tenho Medo”, Zé Vaqueiro.
A atriz Duda Santos e o professor Daniel Norton dançaram “Parada Louca”, parceria entre Mari Fernandez e Marcynho Sensação).
A quinta dupla, formada pelo apresentador Rodrigo Faro e a professora Larissa Parison, se apresentou ao som de "Revoada No Colchão", de Marcynho Sensação.
A modelo Gracyanne Barbosa performou ao som de "Rolê", de Marcynho Sensação com Tarcísio do Acordeon, acompanhada do professor Linekee Ayres.
Fechando as apresentações, o ator Silvero Pereira e a professora Thaís Sousa dançaram com "Aquelas Coisas", de João Gomes com Tarcísio do Acordeon.