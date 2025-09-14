Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (14/09)?

Em edição dedicada ao piseiro, competição segue em fase classificatória

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Piseiro foi o ritmo da semana na Dança dos Famosos
Legenda: Piseiro foi o ritmo da semana na Dança dos Famosos
Foto: Reprodução / TV Globo

A Dança dos Famosos 2025 seguiu em nova fase da competição neste domingo (14). Desde a semana passada, a dinâmica do quadro será classificatória, com os competidores acumulando pontos a cada edição.

Os 14 famosos que seguem na disputa foram divididos em dois grupos, que irão se revezar semanalmente nas apresentações. 

Após o 1º grupo performar no dia 7, hoje os famosos David Junior, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz se apresentaram dançando piseiro.

Veja também

teaser image
Zoeira

Após boatos sobre internação em asilo, Renato Aragão aparece dançando em casa e família se pronuncia

teaser image
Zoeira

Mariah Carey sairá de uma vitória-régia flutuante em um rio amazônico durante show no Brasil; veja fotos

Entenda a nova dinâmica da Dança dos Famosos 2025

Por conta do novo formato, nenhum participante foi eliminado do quadro. A próxima eliminação irá ocorrer quando a rodada classificatória for finalizada e as quatro duplas com menos pontos deixarem a competição.

No entanto, está prevista ainda uma fase especial de repescagem para os famosos eliminados neste momento.

Após os resultados desta primeira semana classificatória do grupo 2, o cearense Silvero Pereira está em primeiro lugar. Confira o ranking após a edição deste domingo, 14 de setembro:

  1. Silvero Pereira - 56,4
  2. Duda Santos - 55,5
  3. David Junior - 55,4
  4. Rodrigo Faro - 55,1
  5. Richarlyson - 55
  6. Gracyanne Barbosa - 55
  7. Tereza Seiblitz - 54,6

Como foi a apresentação da 'Dança dos Famosos'

Os sete famosos da segunda chave se apresentaram com os respectivos professores ao som do piseiro. 

O ator David Junior foi o primeiro a se apresentar. Com a professora Jaque Paraense, performou “Bebe e vem me procurar", de Raí Saia Rodada.

A atriz Tereza Seiblitz e o professor Jefferson Bilisco foram a segunda dupla a se apresentar. Os dois dançaram “Última Noite”, de Léo Foguete e Nattan.

A terceira dupla foi composta pelo jogador Richarlyson e a professora Monique Santos, dançando com “Tenho Medo”, Zé Vaqueiro.

A atriz Duda Santos e o professor Daniel Norton dançaram “Parada Louca”, parceria entre Mari Fernandez e Marcynho Sensação).

A quinta dupla, formada pelo apresentador Rodrigo Faro e a professora Larissa Parison, se apresentou ao som de "Revoada No Colchão", de Marcynho Sensação.

A modelo Gracyanne Barbosa performou ao som de "Rolê", de Marcynho Sensação com Tarcísio do Acordeon, acompanhada do professor Linekee Ayres.

Fechando as apresentações, o ator Silvero Pereira e a professora Thaís Sousa dançaram com "Aquelas Coisas", de João Gomes com Tarcísio do Acordeon.

Assuntos Relacionados
Montagem de Antonia Fontenelle e Giselle Itié, envolvidas em um processo judicial por danos morais
Zoeira

Justiça dá prazo de 15 dias para Antonia Fontenelle indenizar Giselle Itié por danos morais

Quantia da sentença corrigida já ultrapassa os R$ 88 mil

Redação
Há 19 minutos
Piseiro foi o ritmo da semana na Dança dos Famosos
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (14/09)?

Em edição dedicada ao piseiro, competição segue em fase classificatória

Redação
Há 25 minutos
gracyanne barbosa influencer dança dos famosos perda de peso
Zoeira

Gracyanne Barbosa revela perda de peso e diz: 'Nem eu imaginava, bem mais leve para dançar'

A artista contou ter estabelecido uma meta ao entrar para o 'Dança dos Famosos'

Redação
Há 36 minutos
As apresentadoras Poliana Abritta e Maju Coutinho
Zoeira

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (14/09)?

Programa começa depois do "Domingão com Huck"

Redação
14 de Setembro de 2025
Cantora Mariah Carey faz show em Belém nesta quarta-feira (17)
Zoeira

Mariah Carey sairá de uma vitória-régia flutuante em um rio amazônico durante show no Brasil; veja fotos

Artista norte-americana faz apresentação sobre as águas do rio Guamá, em Belém

Redação
14 de Setembro de 2025
A apresentadora Patrícia Abravanel
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (14/09)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel

Redação
14 de Setembro de 2025
renato aragao dancando em casa
Zoeira

Após boatos sobre internação em asilo, Renato Aragão aparece dançando em casa e família se pronuncia

A filha diz ser um ‘absurdo’ precisar dar satisfações sobre o tema

Redação
14 de Setembro de 2025
Elenco da Dança dos Famosos reunido no palco do Domingão com Huck
Zoeira

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (14/09)?

Quadro faz parte do Domingão com Huck

Redação
14 de Setembro de 2025
virginia criancas influencer ze felipe maria alice maria flor
Zoeira

Maria Alice pede a Virginia para ver o pai Zé Felipe

A filha mais velha do ex-casal disse que queria receber um abraço do cantor

Redação
14 de Setembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (14/09) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (14/09) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
14 de Setembro de 2025
Nova temporada da série Largados e Pelados
Zoeira

'Largados e Pelados' estreia edição especial com ex-participantes e novas dificuldades

Integrantes da nova temporada passaram 30 dias na nas proximidades do Parque Nacional Kruger, na África do Sul

Mylena Gadelha
14 de Setembro de 2025
Mariah Carey
Zoeira

Mariah Carey pediu 200 cabides em camarim no festival The Town

A artista foi a principal atração internacional do evento nesse sábado (13)

Redação
14 de Setembro de 2025
Imagem do cantor Daniel, no programa Viver Sertanejo, da Globo
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (14/09)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
14 de Setembro de 2025
As apresentadoras do programa Globo Rural
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (14/09)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
14 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
14 de Setembro de 2025