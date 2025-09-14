Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (14/09)?

A Dança dos Famosos 2025 seguiu em nova fase da competição neste domingo (14). Desde a semana passada, a dinâmica do quadro será classificatória, com os competidores acumulando pontos a cada edição.

Os 14 famosos que seguem na disputa foram divididos em dois grupos, que irão se revezar semanalmente nas apresentações.

Após o 1º grupo performar no dia 7, hoje os famosos David Junior, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz se apresentaram dançando piseiro.

Entenda a nova dinâmica da Dança dos Famosos 2025

Por conta do novo formato, nenhum participante foi eliminado do quadro. A próxima eliminação irá ocorrer quando a rodada classificatória for finalizada e as quatro duplas com menos pontos deixarem a competição.

No entanto, está prevista ainda uma fase especial de repescagem para os famosos eliminados neste momento.

Após os resultados desta primeira semana classificatória do grupo 2, o cearense Silvero Pereira está em primeiro lugar. Confira o ranking após a edição deste domingo, 14 de setembro:

Silvero Pereira - 56,4 Duda Santos - 55,5 David Junior - 55,4 Rodrigo Faro - 55,1 Richarlyson - 55 Gracyanne Barbosa - 55 Tereza Seiblitz - 54,6

Como foi a apresentação da 'Dança dos Famosos'

Os sete famosos da segunda chave se apresentaram com os respectivos professores ao som do piseiro.

O ator David Junior foi o primeiro a se apresentar. Com a professora Jaque Paraense, performou “Bebe e vem me procurar", de Raí Saia Rodada.

A atriz Tereza Seiblitz e o professor Jefferson Bilisco foram a segunda dupla a se apresentar. Os dois dançaram “Última Noite”, de Léo Foguete e Nattan.

A terceira dupla foi composta pelo jogador Richarlyson e a professora Monique Santos, dançando com “Tenho Medo”, Zé Vaqueiro.

A atriz Duda Santos e o professor Daniel Norton dançaram “Parada Louca”, parceria entre Mari Fernandez e Marcynho Sensação).

A quinta dupla, formada pelo apresentador Rodrigo Faro e a professora Larissa Parison, se apresentou ao som de "Revoada No Colchão", de Marcynho Sensação.

A modelo Gracyanne Barbosa performou ao som de "Rolê", de Marcynho Sensação com Tarcísio do Acordeon, acompanhada do professor Linekee Ayres.

Fechando as apresentações, o ator Silvero Pereira e a professora Thaís Sousa dançaram com "Aquelas Coisas", de João Gomes com Tarcísio do Acordeon.