Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (12)

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (12) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Abel conta para Sofia que não é seu pai biológico.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

Abel conta para Sofia que não é seu pai biológico. Sofia e Samuel trocam confidências. Jaques manipula Filipa, que se decepciona com Abel por mentir sobre a origem de Sofia. Danilo apoia Filipa, que pede para passear com ele. Pam vê Danilo e Filipa juntos. Jaques provoca Abel, e os dois se agridem na frente de Rosa. Denise descobre que Sofia não é filha biológica de Abel.

Samuel rejeita uma ligação de Nanda. Ricardo mostra a Patrícia as imagens do furto do colar e questiona a identidade do homem. Manuel agradece Filipa por devolver a alegria a Danilo. Ayla reafirma a Gisele seu desejo de ser mãe. Kami ouve Marlon combinando com Leo de ajudar Ryan. Danilo declara seu amor por Filipa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:15, na Rede Globo.