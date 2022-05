Programa 'The Noite' não será apresentado por Danilo Gentili pela primeira vez

Pela primeira vez, Danilo Gentili não apresentou o programa "The Noite com Danilo Gentili" exibido na emissora SBT na noite desta quarta-feira (25). Segundo o site Uol, o apresentador não compareceu à gravação por motivos de saúde.

No lugar dele, o público assistiu ao Capitão Pavão e Soldado Gustavo, integrantes do programa "190 - Inteligência Contra o Crime", conversando com outros membros do reality.

No ano passado, quando Gentili recebeu o diagnóstico de Covid-19, o "The Noite" já tinha episódios inéditos gravados, e a exibição não foi alterada.

Capitão Pavão e Soldado Gustavo mostraram o trabalho da polícia de São Paulo, exibindo sem cortes as invasões, perseguições, além das ligações para o 190 e as imagens captadas nas câmeras dos policiais. Eles também levaram ao palco objetos usados durante as operações.