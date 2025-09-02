'Homem na minha vida': ator Silvero Pereira lamenta morte do pai

O ator cearense e colunista do Diário do Nordeste Silvero Pereira usou as redes sociais, nesta terça-feira (2), para lamentar a morte do pai, Seu Zé Granduá. Na homenagem, o artista relembrou a conexão com o patriarca.

“Seu Zé partiu! Aqui nesta foto os olhos azuis de meu pai me assistia, pela primeira, cantando. Neste dia ele chorou muito durante o show porque estava muito orgulhoso de mim”, escreveu Silvero em seu Instagram, na postagem que acompanha a foto de seu pai.

O artista complementou: “Durante muito tempo eu tive problemas com meu pai porque achei que foi muito ausente na minha vida, mas com o tempo, e meu amadurecimento, entendi que nunca foi porque ele quis e sim pelas obrigações de uma vida dura, difícil".

Silvero é natural de Mombaça, Interior do Ceará. Além de ator, o cearense também é dramaturgo, tendo ganhado prêmios como Grande Otelo, um Prêmio Guarani, e um Prêmio Extra.

Na sua homenagem ao pai, ele contou um pouco sobre a relação dos dois e como reconstruiu os laços com o passar dos anos.

“Nos últimos 10 anos eu corri atrás de meu pai e, felizmente, resgatei esse homem na minha vida. A gente conversou, se abraçou e se amou muito como pai e filho, afinal, eu sempre precisei de um pai, mas ele também sempre precisou do amor do filho”, compartilhou o artista.

Silvero complementou: “Meu pai partiu no meio da roça, o lugar que ele mais amava estar. Como um artista que parte em cima do palco! Sou muito feliz em ter resgatado esse amor e convivido com ele a tempo de, agora, não estar nenhum arrependimento e sim muita gratidão e amor! Descanse seu Zé Granduá, afinal, você correu muito nessa vida e merece sua paz.”

