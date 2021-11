Camila Pitanga anuncia que deixará a Globo após 25 anos na emissora

A atriz Camila Pitanga usou o Instagram, nesta terça-feira (16), para anunciar que irá deixar a Rede Globo após 25 anos de trabalho na emissora. "Não, isso não é um adeus", escreveu a artista ao falar sobre o encerramento do modelo de contrato tradicional com a empresa.

Aos 44 anos, Camila é a mais nova contratada da plataforma de streaming HBO Max, segundo publicado pelo F5, da Folha de S. Paulo. Inicialmente, a atriz firmou contrato de três anos de parceria.

Na publicação das redes sociais, no entanto, Camila deixou as portas abertas sobre um trabalho futuro em estúdios globais. "Sei que não fazer mais parte do formato de contrato fixo não quer dizer que não farei mais parte da Globo pois o que construímos é eterno e minha relação com essa casa que me acolheu é para sempre", disse em parte do texto divulgado.

Estreia no Globoplay

Além disso, no relato, Camila também fez questão de atentar ao fato da estreia de 'Aruanas', que acontece no dia 25 de novembro, na plataforma Globoplay. Interpretando Olga, a atriz surge em um dos últimos papeis gravados como contratada na emissora.

"Fico muito feliz de como tudo foi feito, das conversas que tive com pessoas lá dentro que me acolheram nesse novo passo que estou dando. Tenho muito gratidão a tudo que fiz e com certeza ainda farei no grupo Globo", refletiu.

Nos comentários, amigos e colegas de trabalho de Camila deixaram mensagens afetuosas sobre a nova fase da carreira. "Bons ventos, maravilhosa! Que o que venha por aí esteja sempre a altura da sua trajetória espetacular", disse a atriz Maria Bopp.