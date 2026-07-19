Corrida Fortal reúne 2,5 mil participantes em percurso com trio elétrico

A primeira edição da Corrida Fortal reuniu 2,5 mil participantes na manhã deste domingo (19) e marcou a abertura oficial da programação do Fortal 2026. Realizada na Cidade Fortal, a prova combinou esporte, lazer e música, antecipando o clima do festival, que acontece entre os dias 23 e 26 de julho.

O principal destaque do evento foi o percurso embalado por um trio elétrico comandado pelo cantor Karol do Axé. Os corredores disputaram provas de 5 km e 10 km ao som de músicas executadas durante todo o trajeto, em uma proposta que buscou integrar a corrida à atmosfera característica do Fortal.

Veja também Fortal 2026 anuncia novos blocos em quatro dias de festa; veja programação Bloco Resenha reúne artistas, convidados e foliões em lançamento na Central do Fortal 2026

Além da participação dos atletas, a competição registrou disputas acirradas nas duas distâncias, com resultados de destaque entre os competidores.

Os participantes mais bem colocados na classificação geral e por faixa etária foram premiados com troféus e abadás para o Fortal 2026. Os classificados do 1º ao 5º lugar geral e do 1º ao 3º em cada categoria etária receberam um abadá para si e outro para um acompanhante.

Os vencedores poderão escolher entre os blocos Beleza Rara, Alegria Original ou Resenha para participar da edição deste ano do festival.

A organização informou que a entrega das premiações destinadas aos atletas classificados por faixa etária será realizada na próxima quarta-feira (22), no Centro de Eventos, das 14h às 18h.