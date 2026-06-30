Unifor realiza cerimônia de colação de grau de 2026.1 nesta sexta-feira (3)

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, realiza nesta sexta-feira (3), a partir de 20 horas, a Colação de Grau 2026.1. A solenidade ocorre na praça da Biblioteca, em frente ao Centro de Convivência da instituição.

O evento reúne concludentes de cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu (mestrados e doutorados). Alunos agraciados com Mérito Acadêmico terão lugares destacados na primeira fila durante a outorga dos títulos.

O momento abre com apresentações de grupos artísticos ligados à Unifor. Em seguida, haverá o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Ceará e da Universidade, conduzido pelos professores Maria Christina Bessa, Ari Holanda e Laidana de Souza, do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), ao som do Hino Nacional.

Os formandos serão representados pela aluna Maria Clara Vieira, do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), enquanto o corpo docente terá como representante o professor José Maria Coelho, do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ). O juramento oficial fica a cargo da estudante Micheline Granjeiro, do curso de Nutrição.

Além da presença de alunos, professores e comunidade acadêmica, a cerimônia também celebra os esforços dos concludentes com participação de famílias e amigos.