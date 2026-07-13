Plano de saúde Best Senior oferece carência zero para novos beneficiários

A operadora Best Senior lança uma nova condição comercial voltada ao público com mais de 44 anos, válida para propostas comercializadas entre 1º e 31 de julho de 2026. A iniciativa mantém o modelo sem coparticipação, em que o beneficiário paga apenas a mensalidade, sem cobranças adicionais por consultas, exames ou atendimentos de urgência, e inclui acesso antecipado a parte dos serviços.

A medida busca atender uma demanda recorrente desse público. Segundo Carlos Eduardo, coordenador de vendas do plano de saúde Best Senior no Ceará, essas pessoas costumam encontrar dificuldades para contratar um plano de saúde que ofereça bom custo-benefício, acesso rápido aos serviços e uma cobertura alinhada às suas necessidades. “Entre as principais queixas estão períodos de carência prolongados, cobranças de coparticipação que tornam o custo imprevisível e redes de atendimento que nem sempre atendem às expectativas”, afirma.

Carência reduzida

Durante o período da campanha, os contratos fechados terão carência zero após 24 horas da contratação. O beneficiário passa a ter acesso a consultas médicas e a uma ampla relação de exames, incluindo exames simples, especiais, de média e alta complexidade, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, colonoscopia, entre outros previstos no regulamento da campanha. Internações, cirurgias e atendimentos em saúde mental seguem os prazos previstos em contrato e na regulamentação vigente.

Atendimento local e nacional

No Ceará, os beneficiários têm acesso a unidades da Rede OTO (OTO Aldeota, OTO Meireles, OTO Santos Dumont, OTO Sul e OTO Caucaia), com serviços de consultas, exames e pronto atendimento em diferentes regiões da capital e da Região Metropolitana. A operadora também dispõe de uma clínica própria na Avenida Desembargador Moreira, nº 1940, na Aldeota, que funciona como sede e centro de apoio aos clientes. Já a estrutura de diagnóstico inclui os laboratórios OtoLab e Clementino Fraga.

Para atendimentos fora do estado, os beneficiários contam com o Sistema de Atendimento de Urgência e Emergência em Trânsito (Abramge), que garante suporte em casos de urgência e emergência em outras regiões do país por meio de hospitais e clínicas credenciadas.

Perfil atendido e diferencial

O plano foi estruturado para atender demandas específicas da população acima dos 44 anos, com foco em acompanhamento contínuo e previsibilidade financeira. Segundo Carlos, “a Best Senior nasceu com o propósito de oferecer uma experiência mais acessível e acolhedora para esse público”, explica.

Segundo o coordenador, a proposta é fortalecer um modelo centrado no paciente. “Mais do que disponibilizar um plano de saúde, a empresa tem como objetivo proporcionar tranquilidade aos beneficiários, por meio de uma rede de atendimento qualificada, ausência de coparticipação, incentivo à medicina preventiva e soluções que promovam mais qualidade de vida”, conclui.

Serviço

Best Senior Ceará

Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940 – Aldeota, Fortaleza/CE

Telefone: (85) 4042-3324

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Instagram: @bestseniorfortaleza

ANS 42176-6