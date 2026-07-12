Noiva de quadrilha junina do CE faz cirurgia de urgência e grupo suspende apresentações

Cangaço Nordestino anunciou pausa e tem futuro incerto no Campeonato Junino Cearense.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
12 de Julho de 2026 - 20:45
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Legenda: Milena Guedes é integrante da quadrilha Cangaço Nordestino há oito anos, sendo a noiva do grupo desde 2022.
Foto: Uno Click / Reprodução / Redes sociais.

A engenheira ambiental e sanitária Milena Guedes, noiva da quadrilha junina Cangaço Nordestino, fez uma cirurgia de urgência neste sábado (11) para tratar um cálculo renal e deve ficar de repouso por, no mínimo, uma semana.

A partir do quadro, o grupo anunciou na manhã deste domingo (12) a suspensão do calendário de apresentações. Há, ainda, a possibilidade da quadrilha não conseguir participar do 21º Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino 2026, que ocorre de 23 a 26 de julho, em Limoeiro do Norte.

Ao Diário do Nordeste, Milena explicou que participou normalmente das apresentações até a madrugada de sexta-feira (10) para sábado (11), quando a Cangaço Nordestino participou do VI Arraiá dos Amigos da UV4, no Conjunto Ceará, em Fortaleza.

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Quadro de cálculo renal desde outubro de 2025

Na manhã de ontem, ela acordou já sentindo dores e foi para o hospital para realização do procedimento de urgência. Em outubro de 2025, ela descobriu um quadro de cálculo renal

“Não foi necessária a intervenção cirúrgica na época. Infelizmente, me descuidei novamente das recomendações médicas, principalmente no que diz respeito à ingestão de água, então agora aconteceu novamente, e dessa vez um pouco pior”, explica.

No atendimento deste fim de semana, ela soube que estava com um cálculo preso no ureter direito, próximo à bexiga, o que causou a obstrução do rim.

Após o procedimento para retirá-lo, foi inserido um cateter duplo J no ureter, a fim de manter a passagem da urina aberta e ajudar na cicatrização.

“Agora que já fiz o procedimento, as recomendações são ficar de repouso até a retirada do cateter (prevista para daqui uma semana), além de beber muita água, agora e para sempre, sem me descuidar mais”, ressalta.

'Frustração', mas apoio coletivo

Integrante da Cangaço Nordestino desde 2018, ano em que estreou como brincante do grupo, Milena é noiva na agremiação desde 2022

Em relação à pausa anunciada nas apresentações da quadrilha, a jovem de 28 anos destaca o sentimento de “frustração”.

“Estávamos em uma temporada muito boa, com muitas vitórias para a quadrilha e para os destaques, então chegar agora e ter que fazer essa pausa indeterminada é um baque”, aponta.

Apesar disso, a noiva reconhece e celebra o acolhimento dado pelo grupo. “Apesar da frustração, estão a todo momento falando comigo, mandando energias positivas, preocupados e compreensivos com a situação”, destaca.

Estou esperançosa de retirar o cateter nos próximos dias, e espero o quanto antes que eu volte às quadras para terminar a temporada, já que os festivais mais importantes estão próximos”, torce.

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