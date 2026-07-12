Noiva de quadrilha junina do CE faz cirurgia de urgência e grupo suspende apresentações

A engenheira ambiental e sanitária Milena Guedes, noiva da quadrilha junina Cangaço Nordestino, fez uma cirurgia de urgência neste sábado (11) para tratar um cálculo renal e deve ficar de repouso por, no mínimo, uma semana.
A partir do quadro, o grupo anunciou na manhã deste domingo (12) a suspensão do calendário de apresentações. Há, ainda, a possibilidade da quadrilha não conseguir participar do 21º Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino 2026, que ocorre de 23 a 26 de julho, em Limoeiro do Norte.
Ao Diário do Nordeste, Milena explicou que participou normalmente das apresentações até a madrugada de sexta-feira (10) para sábado (11), quando a Cangaço Nordestino participou do VI Arraiá dos Amigos da UV4, no Conjunto Ceará, em Fortaleza.
Quadro de cálculo renal desde outubro de 2025
Na manhã de ontem, ela acordou já sentindo dores e foi para o hospital para realização do procedimento de urgência. Em outubro de 2025, ela descobriu um quadro de cálculo renal.
“Não foi necessária a intervenção cirúrgica na época. Infelizmente, me descuidei novamente das recomendações médicas, principalmente no que diz respeito à ingestão de água, então agora aconteceu novamente, e dessa vez um pouco pior”, explica.
No atendimento deste fim de semana, ela soube que estava com um cálculo preso no ureter direito, próximo à bexiga, o que causou a obstrução do rim.
Após o procedimento para retirá-lo, foi inserido um cateter duplo J no ureter, a fim de manter a passagem da urina aberta e ajudar na cicatrização.
“Agora que já fiz o procedimento, as recomendações são ficar de repouso até a retirada do cateter (prevista para daqui uma semana), além de beber muita água, agora e para sempre, sem me descuidar mais”, ressalta.
'Frustração', mas apoio coletivo
Integrante da Cangaço Nordestino desde 2018, ano em que estreou como brincante do grupo, Milena é noiva na agremiação desde 2022.
Em relação à pausa anunciada nas apresentações da quadrilha, a jovem de 28 anos destaca o sentimento de “frustração”.
“Estávamos em uma temporada muito boa, com muitas vitórias para a quadrilha e para os destaques, então chegar agora e ter que fazer essa pausa indeterminada é um baque”, aponta.
Apesar disso, a noiva reconhece e celebra o acolhimento dado pelo grupo. “Apesar da frustração, estão a todo momento falando comigo, mandando energias positivas, preocupados e compreensivos com a situação”, destaca.
“Estou esperançosa de retirar o cateter nos próximos dias, e espero o quanto antes que eu volte às quadras para terminar a temporada, já que os festivais mais importantes estão próximos”, torce.