'Meu momento de brilhar': noiva cearense é surpreendida com quadrilha junina no casamento

A cearense Renata Moura sempre sonhou em dançar quadrilha, mas nunca teve a oportunidade. Ciente disso, o marido dela, Manoel Pontes, resolveu surpreendê-la com a realização desse sonho em uma ocasião mais que especial: a festa de casamento.

O momento ocorreu em agosto do ano passado na praia de Jericoacoara, no litoral norte do Ceará, mas o registro da cena viralizou no domingo (28), quando foi publicado nas redes sociais. Até esta quarta-feira (1º), o vídeo já conta com mais de 300 mil visualizações somente no Instagram.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o casal compartilhou os bastidores da surpresa e como, a princípio, o combinado era apenas um forró pé de serra durante a valsa.

"A gente queria que fosse um casamento com a nossa cara. Não que fosse uma festa só para as pessoas. Mas que fosse um dia memorável, que tudo fizesse sentido", compartilhou Renata.

Os planos de Manoel, porém, eram bem diferentes. "Eu conversei com a cerimonialista assim: 'Tem que ter uma quadrilha na hora de dançar. Tem que dar um jeito de arrumar uma quadrilha e levar para o casamento'", explicou.

E assim foi. Bem no meio da dança, a música lenta começou a ganhar toques nordestinos. A zabumba e a sanfona anunciaram a chegada dos quadrilheiros, uma memória que Renata jamais vai esquecer. "Esse sempre foi o meu sonho e ele conseguiu realizar isso", afirma.

Legenda: Convidados não estavam cientes do plano de Manoel e também foram surpreendidos. Foto: Arquivo pessoal.

Para aumentar ainda mais a alegria, Manoel ainda conseguiu para a esposa um vestido com saia rodada de chita, do jeito que ela sempre quis.

"Sempre falei para ele que eu amava quadrilha. Chegava o mês de junho e eu começava a dançar em casa com a minha saia imaginária. Quando eu vesti ela na festa, pensei comigo: 'Pronto, é meu momento de brilhar'", relatou Renata.

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Amor nascido das diferenças

Renata e Manoel se conheceram em 26 de maio de 2023. Ela, que sabe a data com perfeição, contou que foi convidada para um churrasco em uma casa onde ele vivia. Ao chegar, notou algo de diferente no homem com quem futuramente iria se casar.

"A primeira coisa que notei foi que, quando cheguei, Manoel ficou muito quieto. Quem conhece ele sabe o quanto ele é animado, inimigo do fim, mas lá ele ficou envergonhado, do nada se encolheu", brincou.

Manoel tem sua versão. "Quando ela apareceu lá, eu tinha certeza de que estava de frente para a mulher da minha vida. Eu travei, eu fiquei nervoso, fiquei tenso e dali tentei me aproximar dela, pegar o contato", relatou.

Por trabalhar em uma fabricante de sorvetes, em Maracanaú, Manoel passou a enviar, todo dia, religiosamente, picolés para a casa de Renata, ao saber que ela gostava de doces. "E assim teve início a nossa história", disse Renata.

Legenda: Jericoacoara foi escolhida como cenário do casamento por ser uma praia onde Renata e a família visitavam muito.

Com o passar do tempo, os dois passaram a enxergar um no outro as semelhanças, mas principalmente as diferenças. A começar pelas origens.

Renata é natural de Fortaleza, mas criada em Maracanaú e Pacatuba. Manoel é carioca da gema e deixou o Rio de Janeiro pelo Ceará a trabalho. E mesmo assim, decidiram usar a diversidade cultural a favor do amor que estavam construindo.

"Quando formos nos casar, pensei que tínhamos que misturar as nossas culturas. Porque sou apaixonada pelo meu Nordeste e ele também gosta muito do Rio, mas se apaixonou pelo Nordeste, é tanto que veio para cá e decidiu fixar a base aqui", reforçou Renata.

Tanto que, mesmo ainda não dominando o forró, Manoel arriscou alguns passos e misturou o gingado nordestino com um samba carioca para aproveitar a festa junto à esposa.

"Sempre achei fantástico a empolgação dela com o São João. Na minha cultura, apesar da gente nessa época junina comer muitas comidas típicas, não tem essa tradição de quadrilha", disse Manoel. "Para mim foi algo muito novo, fiquei encantado com essa dança e no quanto ela se emocionava".

Sonho surgiu pela relação com a cultura nordestina

Renata sempre gostou da ideia de ser do Ceará. Tanto que diz, com orgulho, que é "cearense raiz". E muito disso, segundo ela, veio do contato com a cultura do São João.

"Minha família é do sertão do Piauí e eles sempre foram bem simples. Lembro que, na última vez que tentei dançar quadrilha, meu pai não tinha sequer o dinheiro de alugar a roupa", desabafou.

Passamos o dia todo nesse sufoco de tentar achar uma roupa. Quando finalmente conseguimos pegar um vestido emprestado, e eu cheguei toda feliz para dançar, meu par não apareceu. Daí fiquei sempre nessa ânsia de dançar uma quadrilha. Renata Moura Pontes Advogada

O primeiro par de Renata pode não ter aparecido naquele dia. Mas anos depois, o par perfeito dela não só estava presente, como também proporcionou a ela um momento para celebrar as raízes, agradecer pelas conquistas e viver o amor.

"Do nada, me vi em Jericoacoara, com uma pessoa maravilhosa que é meu esposo, minha família ao meu lado, uma banda de forró, uma quadrilha à minha disposição... Viver aquele momento para mim foi uma coisa fora da curva, é uma realização mesmo de um grande sonho", finalizou Renata.