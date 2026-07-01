Família cearense fica ferida após colisão entre carro e caminhão tanque em Pernambuco

Cinco pessoas foram resgatadas e encaminhadas para um hospital de Serra Talhada.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 11:30
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Legenda: O caminhão tombou na pista e pegou fogo após uma colisão lateral.
Foto: Divulgação PRF.

Um acidente envolvendo um caminhão tanque com combustível e um carro de passeio deixou cinco pessoas feridas na BR 232 em Serra Talhada, interior de Pernambuco, nesta terça-feira (30). 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou na pista e pegou fogo após uma colisão lateral. Apesar da carga altamente inflamável, o veículo não chegou a explodir. 

Os feridos são o motorista do caminhão e quatro pessoas que estavam no carro. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e junto com o SAMU realizou o resgate das vítimas.

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Vítimas cearenses

Segundo a PRF,  a família que estava no carro de passeio é natural de Assaré, no interior do Ceará, mas mora em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Eles retornavam para casa de uma viagem à Juazeiro do Norte, no cariri cearense. 

Ainda conforme a corporação, todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada. Não há informação sobre o atual estado de saúde delas. 

 

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