Família cearense fica ferida após colisão entre carro e caminhão tanque em Pernambuco

Um acidente envolvendo um caminhão tanque com combustível e um carro de passeio deixou cinco pessoas feridas na BR 232 em Serra Talhada, interior de Pernambuco, nesta terça-feira (30).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou na pista e pegou fogo após uma colisão lateral. Apesar da carga altamente inflamável, o veículo não chegou a explodir.

Os feridos são o motorista do caminhão e quatro pessoas que estavam no carro. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e junto com o SAMU realizou o resgate das vítimas.

Veja também Segurança Membros de torcida organizada são presos por atentado contra filha do presidente do Ceará Segurança 'Me senti suja': adolescente denuncia estupro após sair de festa em Itatira, no Interior do CE

Vítimas cearenses

Segundo a PRF, a família que estava no carro de passeio é natural de Assaré, no interior do Ceará, mas mora em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Eles retornavam para casa de uma viagem à Juazeiro do Norte, no cariri cearense.

Ainda conforme a corporação, todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada. Não há informação sobre o atual estado de saúde delas.