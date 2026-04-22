Plano de saúde Best Senior lança promoção de 40% de desconto e expande rede no país

O Plano de saúde Best Senior, operadora especializada no suporte ao público a partir dos 44 anos, lançou uma condição especial de 40% de desconto por tempo limitado.

O benefício resulta da soma de 10% de abatimento aplicados em cada um dos quatro primeiros meses de contrato, facilitando o acesso a um acompanhamento médico próximo, seguro e personalizado para quem busca longevidade com qualidade de vida.

O principal diferencial da operadora é ser o único plano de saúde para pessoa física que oferece a modalidade sem coparticipação, o que garante total previsibilidade e tranquilidade financeira ao eliminar taxas extras ao final do mês.

Os beneficiários contam também com carência zero para consultas e exames simples, além de um sistema de Urgência e Emergência Nacional por meio da rede Abramge. O sistema permite que o usuário utilize hospitais e clínicas de outras operadoras que compartilham atendimento entre si, dependendo da abrangência do plano contratado.

Ampla rede de atendimento

A rede credenciada no Ceará contempla os hospitais da Rede OTO: OTO Aldeota, OTO Meireles, OTO Santos Dumont, OTO Sul e OTO Caucaia, garantindo acesso rápido a consultas, exames e pronto atendimento de referência. A estrutura proporciona suporte técnico de excelência aliado à humanização em todas as etapas do cuidado.

Nos laboratórios parceiros, como Argos Patologia, Clementino Fraga e OtoLab, os beneficiários encontram tecnologia atualizada e precisão diagnóstica em ambientes projetados para garantir conforto.

O Best Senior dispõe ainda de uma clínica própria, localizada na Avenida Desembargador Moreira, nº 1940, no bairro Aldeota, em Fortaleza, que reforça o suporte presencial da operadora. O espaço funciona como sede e centro de atendimento, oferecendo uma infraestrutura moderna com consultórios e em breve, sala de fisioterapia para assegurar comodidade e agilidade aos clientes.

Expansão da marca

Em constante fase de expansão, o plano de saúde Best Senior já está presente em estados estratégicos como Espírito Santo, Tocantins, Ceará, Mato Grosso e, agora, no Distrito Federal.

Para celebrar a chegada ao Distrito Federal, o Plano de saúde Best Senior realizou uma grande festa de lançamento no último dia 26 de março de 2026, reunindo mais de 350 convidados na capital federal. O evento contou com a presença de corretores, diretores de hospitais e clínicas, além de parceiros e colaboradores que representaram cada estado onde a operadora já está inserida.

Durante a celebração, a operadora promoveu treinamentos técnicos e apresentou detalhadamente sua rede credenciada, consolidando sua presença estratégica perante os principais players do setor de saúde local.

A operadora mantém seu plano estratégico voltado ao fortalecimento institucional, aprimorando padrões de qualidade e consolidando processos para ampliar sua presença nacional e levar segurança aos beneficiários de novas regiões.

Serviço

Plano de Saúde Best Senior | Ceará

Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940, Aldeota, Fortaleza/CE

Telefone: (85) 4042-3324

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Instagram: @bestseniorfortaleza

ANS 42176-6

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Consulte condições.

*Promoção de 10% de desconto válida por tempo limitado, aplicada nos quatro primeiros meses, totalizando 40%, exclusivamente para pessoas físicas e jurídicas a partir de 44 anos ou mais; consulte as faixas etárias e condições vigentes até o dia 30 de abril de 2026.