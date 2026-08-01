Incêndio e suspeita de explosão atinge residências e deixa uma pessoa ferida em Fortaleza

Mulher estava no cômodo tomado pelas chamas, mas não foi ferida.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 21:14

Um incêndio em residência no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, foi registrado na tarde deste sábado (1º). Segundo moradores, momentos antes do fogo, uma explosão teria ocorrido no local. Os danos atingiram o muro da casa de um vizinho, onde uma pessoa ficou ferida. 

A vizinhança alertou ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) que havia uma pessoa na casa afetada pelas chamas. As equipes realizaram entrada forçada em um quarto da residência, onde encontraram uma mulher adulta consciente, orientada e colaborativa. Ela recusou atendimento pré-hospitalar.

O incêndio ficou restrito ao cômodo atingido, sem propagação para os demais ambientes da residência. 

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A informação de uma suposta explosão será considerada na apuração das causas do incêndio. 

Homem ficou ferido

O morador da residência vizinha que ficou ferido deixou o local antes da chegada das equipes de emergência. Ele foi posteriormente localizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em uma via próxima.

Após a extinção do incêndio, a realização do rescaldo e as orientações de segurança aos presentes, o imóvel foi entregue a um familiar responsável.

 

 

 

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