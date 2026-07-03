Fortaleza abre licitação para revitalizar Ponte Velha do Poço da Draga; veja imagens do projeto

Novos horizontes para um dos cartões-postais da Capital. A Prefeitura de Fortaleza abre, nesta sexta-feira (3), licitação para revitalização da Ponte Metálica ou Ponte Velha, localizada no Poço da Draga. A obra ficará a cargo da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), e o valor estimado, conforme o portal de Compras da Prefeitura, é de R$ 39.991.417,61.

A abertura das propostas das empresas interessadas em executar a reforma acontece em 29 de setembro deste ano – mesmo dia do início da sessão de disputa de preços. Caberá à corporação aprovada no edital a elaboração dos projetos básico e executivo, além da realização das obras e serviços referentes à Ponte. O prazo de execução é de dois anos após o início das atividades. A área de intervenção, por sua vez, cobrirá 3.476,10 m².

Estão previstos administração da obra, serviços preliminares, recuperação estrutural, infraestrutura para iluminação pública e urbanização. Este último item inclui paisagismo, pisos e pavimentação, elementos urbanísticos, dispositivo de acessibilidade e mobiliário urbano. O prazo para início da obra pela empresa contratada é de um dia útil contado do recebimento da Ordem de Serviço.

Veja também Ceará Adolescente de 13 anos é aprovada em vestibular da Uece com nota máxima na redação Ceará 40 cidades do Ceará recebem novos ônibus escolares para quase 2 mil alunos; veja lista

Imagens do projeto disponibilizadas pela Prefeitura dimensionam como deve ficar o equipamento – vale lembrar que a Ponte Metálica nunca passou por reformas significativas desde a inauguração, em 26 de maio de 1906.

Nos registros previstos para execução, bem como nas descrições das tabelas, estão enumerados:

Quatro praças;

Galeria;

Praça de alimentação;

Espaço para apresentações artísticas;

Passarela para restaurante;

Arquibancada;

Rampa acessível;

Espaço para vendas;

Plataforma para realização de esportes náuticos;

Sinalização interpretativa e histórica, com conteúdos informativos que resgatem a memória do antigo porto da cidade.

A recuperação e reforço estrutural do equipamento prevê ainda substituição de perfis metálicos e estruturas de concreto armado, a fim de evitar corrosão. No lugar disso, estarão peças de concreto, diagonais, montantes, travessas e chapas estruturais, bem como recomposição de ligações mecânicas deterioradas, correção de deformações e restabelecimento de elementos que compõem o sistema resistente da estrutura.

Preparo de superfície e jateamento abrasivo – removendo corrosão aderida, camadas antigas de pintura falhada, incrustações marinhas e materiais particulados – igualmente estão previstos. “Esse processo permite a aderência adequada dos sistemas e desempenho duradouro do revestimento anticorrosivo”, frisa o edital.

Legenda: Entre as estruturas previstas, estão quatro praças, galeria, praça de alimentação e espaço para apresentações artísticas. Foto: Seinf/Divulgação.

No mesmo documento, consta que a reforma tem como objetivo “interromper e reverter o processo de degradação estrutural, assegurando a preservação do patrimônio histórico, a integridade da estrutura e a segurança dos usuários”.

Em outra esfera, “busca-se, ainda, promover a requalificação do espaço urbano e turístico associado à Ponte Metálica, contribuindo para o fortalecimento da identidade local, a valorização da orla marítima e a dinamização das atividades econômicas relacionadas ao turismo e ao lazer”.

Motivos para revitalizar e não demolir

Mais à frente, o edital explica o porquê da opção pela revitalização da Ponte Metálica, e não pela demolição – tema recorrente em discussões acerca do futuro do equipamento.

Em agosto do ano passado, o Diário do Nordeste noticiou que a Prefeitura confirmou, no próprio 2025, a solicitação de “pareceres técnicos de vários órgãos” sobre a situação da ponte e que projetos de requalificação do espaço “estão em análise”.

Legenda: Reforço estrutural prevê substituição de perfis metálicos e estruturas de concreto armado, a fim de evitar corrosão. Foto: Seinf/Divulgação.

À época, não houve detalhamento sobre quais eram essas ideias, tampouco elas chegaram a ser divulgadas posteriormente no decorrer do referido mês.

Além disso, em 2022, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no Ceará revelou que havia uma discussão sobre a possibilidade de demolição da ponte.

Agora, o texto do edital destaca: “A alternativa de revitalização e recuperação da estrutura da Ponte Metálica mostra-se tecnicamente e socialmente mais adequada do que a demolição, tendo em vista o elevado valor histórico, cultural e paisagístico a ela associado. Trata-se de um bem de significativo interesse público, cuja preservação contribui para a manutenção da memória urbana, da identidade local e da paisagem da orla marítima”.

A demolição, de acordo com a Prefeitura, implicaria na “perda irreversível de um importante marco histórico do Município, além de representar solução menos alinhada aos princípios de sustentabilidade, preservação do patrimônio e valorização dos espaços públicos”.

Legenda: Registro de março de 2004 com toda a extensão da Ponte Metálica ou Ponte Velha. Foto: Cid Barbosa.

Por outro lado, a recuperação estrutural permitirá não apenas restabelecer as condições de segurança e funcionalidade da estrutura, como também promover a requalificação para uso contemporâneo, “mantendo as características originais e potencializando o valor turístico e cultural”.

No tocante aos impactos no meio-ambiente, o certame evidencia que critérios de sustentabilidade socioambiental devem estar presente na concepção do anteprojeto até o acompanhamento da execução contratual.

Histórico da Ponte Metálica

Inaugurada em 26 de maio de 1906, a Ponte Metálica foi construída entre 1902 e 1906, projetada por dois engenheiros: o cearense Hildebrando Pompeu e o escocês Robert Grow Bleasby. De início, foi um equipamento importante como estrutura portuária inicial de Fortaleza, mas depois viu-se abandonada e nunca recebeu intervenções adequadas.

A construção baseou-se numa estrutura em ferro com piso de madeira, servindo ao antigo porto de Fortaleza. Devido ao comprometimento da edificação, foi reconstruída em 1929 – dessa vez em concreto, mantendo a relevância como espaço de embarque, circulação e lazer.

A Ponte é patrimônio da União, e atualmente encontra-se isolada por autoridades mesmo antes de qualquer conservação – embora ainda utilizada por diversas pessoas para a prática do costumeiro "pulo da ponte". As características estruturais de concreto, ferro e madeira encontram-se deterioradas em nível avançado, com riscos à segurança da população.

De igual forma, a também chamada Ponte Velha possui expressivo valor histórico por ser a primeira estrutura portuária de Fortaleza, símbolo do início da modernização urbana e logística marítima da cidade. Além disso, detém peso simbólico como relíquia da engenharia e da memória da Capital.

Ao lado dela, está a Ponte dos Ingleses, estrutura recentemente revitalizada. Movimentos de reforma em ambas, conforme a Prefeitura, “contribuirão para a requalificação do entorno do Poço da Draga e para a valorização do patrimônio histórico e cultural de Fortaleza”.