Festival Xodó da Gente reúne quadrilhas no North Shopping Jóquei em Fortaleza

O North Shopping Jóquei realiza, nos dias 27 e 28 de junho, a partir das 17 horas, na Praça de Alimentação, o Festival Xodó da Gente. O evento acontece em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará (Fequajuce) e tem como proposta valorizar e fortalecer a cultura nordestina, reunindo competições de quadrilhas, apresentações culturais, gastronomia típica e atrações para o público.

O festival propõe reunir a família em uma programação de festejo e arrasta pé. Segundo Carlos Dantas, gerente de marketing, “a parceria com a Fequajuce busca proporcionar ao público uma experiência junina completa, celebrando as tradições do nosso São João em um ambiente acessível e acolhedor”, destaca.

Competições de quadrilhas juninas

A programação das apresentações será distribuída ao longo dos dois dias de evento. No dia 27, se apresentam as quadrilhas Junina Cafezinho, Tradição Junina, Sol do Meu Sertão e Junina Buscapé. Já no dia 28, sobem ao palco Zé Moringa Infantil, Encanto Junino, Zé Moringa Adulto e Cangaço Nordestino.

A avaliação das quadrilhas será feita por uma comissão de jurados especializados, que analisará aspectos como coreografia, figurino, animação, repertório, evolução e conjunto da apresentação, seguindo as diretrizes da entidade organizadora. A premiação será composta por valor em dinheiro e troféus como forma de incentivo e valorização dos grupos participantes, somando um total de R$ 4.500.

Programação

27 de junho

18h – Junina Cafezinho

19h – Tradição Junina

20h – Sol do Meu Sertão

21h – Junina Buscapé

28 de junho

17h – Zé Moringa Infantil

18h – Encanto Junino

19h – Zé Moringa Adulto

20h – Cangaço Nordestino

Serviço