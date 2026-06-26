Festival Xodó da Gente reúne quadrilhas no North Shopping Jóquei em Fortaleza

Evento conta com dança, música e culinária típica em programação voltada ao público familiar

Escrito por Agência de Conteúdo DN
26 de Junho de 2026 - 07:00
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O North Shopping Jóquei realiza, nos dias 27 e 28 de junho, a partir das 17 horas, na Praça de Alimentação, o Festival Xodó da Gente. O evento acontece em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará (Fequajuce) e tem como proposta valorizar e fortalecer a cultura nordestina, reunindo competições de quadrilhas, apresentações culturais, gastronomia típica e atrações para o público.  

O festival propõe reunir a família em uma programação de festejo e arrasta pé. Segundo Carlos Dantas, gerente de marketing, “a parceria com a Fequajuce busca proporcionar ao público uma experiência junina completa, celebrando as tradições do nosso São João em um ambiente acessível e acolhedor”, destaca.  

Competições de quadrilhas juninas 

A programação das apresentações será distribuída ao longo dos dois dias de evento. No dia 27, se apresentam as quadrilhas Junina Cafezinho, Tradição Junina, Sol do Meu Sertão e Junina Buscapé. Já no dia 28, sobem ao palco Zé Moringa Infantil, Encanto Junino, Zé Moringa Adulto e Cangaço Nordestino.  

A avaliação das quadrilhas será feita por uma comissão de jurados especializados, que analisará aspectos como coreografia, figurino, animação, repertório, evolução e conjunto da apresentação, seguindo as diretrizes da entidade organizadora. A premiação será composta por valor em dinheiro e troféus como forma de incentivo e valorização dos grupos participantes, somando um total de R$ 4.500. 

 

Programação 

27 de junho 

18h – Junina Cafezinho 

19h – Tradição Junina 

20h – Sol do Meu Sertão 

21h – Junina Buscapé 

 

28 de junho 

17h – Zé Moringa Infantil 

18h – Encanto Junino 

19h – Zé Moringa Adulto 

20h – Cangaço Nordestino 

Serviço 

Festival Xodó da Gente 

Data: 27 e 28 de junho
Horário: a partir das 17 horas
Local: Praça de Alimentação do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 – Jóquei Clube)
Instagram: @northshoppingjoquei 

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