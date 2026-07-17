Em reparos, Farol novo do Mucuripe volta a acender após 3 meses apagado

Diário do Nordeste denunciou falha no equipamento na última quarta-feira (15).

Escrito por Ana Alice Freire* e João Lima Neto ceara@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 15:10

Moradores do Vicente Pinzón e bairros vizinhos tiveram a noite da última quarta-feira (15) iluminada como não havia há quase três meses: mesmo em reparos, o farol novo do Mucuripe voltou a acender após ser atingido por um raio em abril, conforme registros obtidos pelo Diário do Nordeste.

O caso foi denunciado pela reportagem na última terça (14), após diálogo com a população local. Além do impacto nas atividades cotidianas, já que os cidadãos dependiam da iluminação para funcionamento do comércio, interações de famílias nas calçadas e a promoção de segurança no bairro, há a afetação direta na economia pesqueira local.

Segundo Damião Costa Silva, 57, diretor da Colônia de Pescadores Z-8, pelo menos dois mil pescadores associados à entidade têm suas tarefas atravessadas pelo apagamento do farol, que é a principal referência de localização deles. 

Veja também

Imagem da notícia: CE terá calor acima da média e perda de água nas lavouras até setembro; veja análise
Ceará

CE terá calor acima da média e perda de água nas lavouras até setembro; veja análise
Imagem da notícia: Novo BRT prevê 7 estações de ônibus na BR-116 em Fortaleza; veja projeto
Ceará

Novo BRT prevê 7 estações de ônibus na BR-116 em Fortaleza; veja projeto

“Se o sistema de energia dele não funcionar, a gente fica perdido (...) Se o GPS não funcionar ou se não houver bateria nem nada, o barco pode ficar à deriva. Para ele não ficar à deriva, teríamos que ter como base a referência da luz do farol”, comenta.

Em nota enviada à reportagem nesta sexta (17), a Marinha do Brasil informou que o Farol está em fase de reparos, com previsão de conclusão em, aproximadamente, 10 dias. 

Funcionamento do sinal náutico do farol acontecia do anoitecer ao alvorecer do novo dia.
Legenda: Funcionamento do sinal náutico do farol acontecia do anoitecer ao alvorecer do novo dia.
Foto: Fabiane de Paula.

Três meses apagado

A Marinha também confirmou que o equipamento foi atingido em cheio por raios durante um forte temporal em Fortaleza, na madrugada de 27 de abril. 

A instituição das Forças Armadas destaca, ainda, que houve a atuação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, mas “foram registrados curto-circuito e danos em equipamentos elétricos e eletrônicos, ocasionando o apagamento do sinal náutico”

Inaugurado em 2017, o Farol do Mucuripe (com a alcunha de “Novo” pela população local) está localizado no bairro Vicente Pinzón, num terreno das Forças Armadas, e é fruto da parceria público-privada entre a Marinha do Brasil e uma empresa particular, com investimento de R$ 5 milhões. 

O Farol de 71 metros é considerado o maior equipamento das Américas e o sexto maior do mundo. A edificação original existia desde 1958 e foi erguida com o objetivo de fornecer mais segurança aos navegadores da costa cearense. Ao longo dos anos, o farol passou por temporadas de reformas e abandonos. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Logradouros/bairro vicente pinzón Instituicões e Partidos/marinha Municípios/Fortaleza

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Em reparos, Farol novo do Mucuripe volta a acender após 3 meses apagado
Ceará

Em reparos, Farol novo do Mucuripe volta a acender após 3 meses apagado

Diário do Nordeste denunciou falha no equipamento na última quarta-feira (15).

Ana Alice Freire* e João Lima Neto

Há 49 minutos

Imagem da notícia Cavalo e cachorro são atingidos por descarga elétrica após contato com fio rompido em Aracati
Ceará

Cavalo e cachorro são atingidos por descarga elétrica após contato com fio rompido em Aracati

Enel diz que fortes ventos ocasionaram o problema na fiação.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Barraca de doces que viralizou na Expocrato é fiscalizada após denúncia de golpes
Ceará

Barraca de doces que viralizou na Expocrato é fiscalizada após denúncia de golpes

Vídeos nas redes sociais reclamam de valores cobrados. Estabelecimento nega qualquer golpe.

Mylena Gadelha

Imagem da notícia Após Ceará registrar noite de ventos fortes, Fortaleza pode ter rajadas de até 54 km/h
Ceará

Após Ceará registrar noite de ventos fortes, Fortaleza pode ter rajadas de até 54 km/h

Inmet alerta sobre "perigo potencial" de vendaval neste final de semana.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Pós-Unifor abre inscrições para mais de 40 cursos em áreas estratégicas
Ceará

Pós-Unifor abre inscrições para mais de 40 cursos em áreas estratégicas

Inteligência artificial, transformação digital, saúde mental, estética, gestão e sustentabilidade estão entre as áreas ofertadas

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Arena da Diversão leva brincadeiras nostálgicas ao North Shopping Jóquei
Ceará

Arena da Diversão leva brincadeiras nostálgicas ao North Shopping Jóquei

Espaço gratuito pensado para entreter as crianças nas férias reúne atividades interativas

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Romeiro piauiense caminha 510 km até Canindé para agradecer graça de São Francisco
Ceará

Romeiro piauiense caminha 510 km até Canindé para agradecer graça de São Francisco

É o sexto ano em que Elizeu faz o trajeto a pé.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia
Ceará

"A voz que acompanha o cearense": Verdinha celebra 70 anos com nova campanha e ações especiais

Emissora comemora sete décadas de conexão com os cearenses, apresenta ações especiais de aniversário.

Redação

Imagem da notícia Publicitária inauguraria clínica no dia do incêndio em shopping: 'É muito triste'
Ceará

Publicitária inauguraria clínica no dia do incêndio em shopping: 'É muito triste'

Chamas se alastraram pelo Ceará Moda Shopping na madrugada desta quinta-feira (16).

Raísa Azevedo e Diego Barbosa

Imagem da notícia Comerciantes fazem força-tarefa para salvar mercadorias após incêndio em shopping: 'Desesperador'
Ceará

Comerciantes fazem força-tarefa para salvar mercadorias após incêndio em shopping: 'Desesperador'

Funcionários chegaram a arrombar portas para resgatar itens das lojas.

Raísa Azevedo e Diego Barbosa