Em reparos, Farol novo do Mucuripe volta a acender após 3 meses apagado

Moradores do Vicente Pinzón e bairros vizinhos tiveram a noite da última quarta-feira (15) iluminada como não havia há quase três meses: mesmo em reparos, o farol novo do Mucuripe voltou a acender após ser atingido por um raio em abril, conforme registros obtidos pelo Diário do Nordeste.

O caso foi denunciado pela reportagem na última terça (14), após diálogo com a população local. Além do impacto nas atividades cotidianas, já que os cidadãos dependiam da iluminação para funcionamento do comércio, interações de famílias nas calçadas e a promoção de segurança no bairro, há a afetação direta na economia pesqueira local.

Segundo Damião Costa Silva, 57, diretor da Colônia de Pescadores Z-8, pelo menos dois mil pescadores associados à entidade têm suas tarefas atravessadas pelo apagamento do farol, que é a principal referência de localização deles.

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“Se o sistema de energia dele não funcionar, a gente fica perdido (...) Se o GPS não funcionar ou se não houver bateria nem nada, o barco pode ficar à deriva. Para ele não ficar à deriva, teríamos que ter como base a referência da luz do farol”, comenta.

Em nota enviada à reportagem nesta sexta (17), a Marinha do Brasil informou que o Farol está em fase de reparos, com previsão de conclusão em, aproximadamente, 10 dias.

Legenda: Funcionamento do sinal náutico do farol acontecia do anoitecer ao alvorecer do novo dia. Foto: Fabiane de Paula.

Três meses apagado

A Marinha também confirmou que o equipamento foi atingido em cheio por raios durante um forte temporal em Fortaleza, na madrugada de 27 de abril.

A instituição das Forças Armadas destaca, ainda, que houve a atuação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, mas “foram registrados curto-circuito e danos em equipamentos elétricos e eletrônicos, ocasionando o apagamento do sinal náutico”

Inaugurado em 2017, o Farol do Mucuripe (com a alcunha de “Novo” pela população local) está localizado no bairro Vicente Pinzón, num terreno das Forças Armadas, e é fruto da parceria público-privada entre a Marinha do Brasil e uma empresa particular, com investimento de R$ 5 milhões.

O Farol de 71 metros é considerado o maior equipamento das Américas e o sexto maior do mundo. A edificação original existia desde 1958 e foi erguida com o objetivo de fornecer mais segurança aos navegadores da costa cearense. Ao longo dos anos, o farol passou por temporadas de reformas e abandonos.