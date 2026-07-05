Colisão entre van de turismo e carro deixa feridos em Viçosa do Ceará; motorista recusou bafômetro

Uma van de turismo com cerca de 20 passageiros e um carro se envolveram em um acidente na manhã deste domingo (5) no km 103 da CE-187, em Inharim, distrito de Viçosa do Ceará.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o condutor do carro apresentou sinais de ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Os veículos vinham em sentidos opostos e colidiram na rodovia, resultando no capotamento de ambos. O ocorrido não resultou em mortes e houve apenas registro de ferimento do homem, de 38 anos.

Após ser socorrido ao Hospital Municipal de Viçosa do Ceará com escoriações, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, onde um Boletim de Ocorrência pelo crime de trânsito foi registrado.

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Conforme informações, a van saiu de Ubajara e tinha como destino Camocim, onde os passageiros iriam passar momentos de lazer na praia.

Ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou ter sido acionado para atender a ocorrência, mas que as vítimas já haviam sido socorridas pelo Samu e recebido atendimento médico.

As equipes dos bombeiros verificaram que não houve necessidade de intervenção operacional adicional e encerraram a ocorrência.

Segundo o CBMCE, as circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.