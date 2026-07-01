Bebê nasce dentro de ambulância a caminho do hospital em Tianguá, no Ceará

A mãe, Antônia Fontenele, de 20 anos, estava com 38 semanas de gestação. O bebê nasceu pesando 2,840 kg.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 20:08 (Atualizado às 06:56, em 02 de Julho de 2026)
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Legenda: Após o parto, mãe e filho receberam todos os cuidados iniciais da equipe do Samu 192 Ceará.
Foto: Divulgação/Samu.

Um bebê nasceu dentro de uma ambulância a caminho do hospital na cidade de Tianguá, no Interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (1º). O parto foi realizado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Ao chegar ao local, os profissionais do Samu Ceará identificaram que o bebê já estava prestes a nascer. A técnica de enfermagem Mary Ellen e o condutor socorrista Antônio Nonato foram os responsáveis pelo parto vaginal.

“Esse tipo de ocorrência não é comum. Geralmente, as ocorrências que vão surgindo nos plantões são traumas, doenças graves. Mas de natureza obstétrica, nem sempre é comum, não é recorrente”, contou Ellen ao Diário do Nordeste.

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A mãe, Antônia Fontenele, de 20 anos, estava com 38 semanas de gestação. O bebê nasceu pesando 2,840 kg.

“Durante o deslocamento para o hospital, a paciente relatou, e a gente também ficou observando, e vimos que o tempo de contrações estava diminuindo. A gente já fica alerta, a equipe sempre tem que estar preparada para um número de tipos de ocorrências mais inusitadas”, explicou ainda a técnica de enfermagem.

Após o parto, mãe e filho receberam todos os cuidados iniciais da equipe do Samu 192 Ceará e, em seguida, foram encaminhados ao Hospital e Maternidade São Camilo, em Tianguá, onde chegaram em segurança para dar continuidade à assistência hospitalar.

“É gratificante, é emocionante, essa é a felicidade que nós temos e é o que nos incentiva, nos mantém no serviço pré-hospitalar, é o que nos move. Porque da mesma forma que nós conseguimos manter vidas, pessoas vivas, nós conseguimos trazer uma pessoa, uma criança saudável”, disse ainda a profissional.

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