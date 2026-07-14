Beach Park retorna a Promoção Residentes do Ceará para as férias de julho

Ingressos têm valores promocionais a partir de R$ 79 para quem mora no Estado.

Escrito por Agência de Conteúdo DN
14 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Campanha Residentes do Ceará inicia a partir do dia 14 de julho.
Foto: divulgação

As férias escolares movimentam a rotina das famílias com viagens e programações diferenciadas em todo o país. Nesse cenário, o Beach Park, destino de entretenimento localizado no Porto das Dunas, retoma a campanha Promoção Residentes do Ceará a partir do dia 14 de julho. A iniciativa oferece condições especiais para moradores do Estado aproveitarem duas das principais atrações do destino: Parque Arvorar e Aqua Park.

Como adquirir os ingressos

A campanha disponibiliza ingressos individuais para cada parque e também um combo com acesso às duas atrações. Os valores partem de R$ 79 no Pix para o Parque Arvorar, com parcelamento em até 10x de R$8,90 e a partir de R$ 159 no Pix para o Aqua Park, podendo ser parcelado em até 10x de R$16,90. O combo pode ser adquirido a partir de R$ 199 no Pix, também com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes de R$20,90.

As entradas estão disponíveis exclusivamente pelo site oficial até o dia 29 de julho. O período de utilização segue até 15 de setembro de 2026, incluindo datas como o feriado de 7 de setembro. A quantidade de entradas promocionais disponíveis pode variar conforme a data escolhida e a remarcação é permitida dentro do período da campanha.

Novas aventuras na natureza

O Parque Arvorar se consolida como uma alternativa voltada ao contato com a natureza aliado à experiência de aventura. O espaço reúne novas atrações interativas e áreas planejadas para diferentes faixas etárias. Entre os destaques está o Ninho do Explorador, torre giratória com seis metros de altura que combina descida vertical e movimentos radicais. Outra novidade é o Jardim das Águas, área com fontes interativas que refrescam em meio às altas temperaturas.

O local também conta com a Vila do Sr. Tapiti, espaço dedicado à interação com coelhos. Já o Quintal da Casa do Passarim contém novos brinquedos voltados ao público infantil. Exclusivamente durante as férias julho, a programação inclui ainda parede de escalada e tirolesa com oito metros de altura.

Além das novidades, o parque reúne mais de 11 atrações permanentes voltadas ao lazer e ao entretenimento em meio à natureza. Entre elas, estão a Casa do Passarim, com vista panorâmica, e o Arvorão, circuito com passarelas suspensas e escorregadores. Outro destaque é o Redão, uma ampla rede tensionada instalado na altura das copas das árvores onde é possível caminhar. Os três aviários de imersão permitem a observação de mais de 250 aves. Espécies ameaçadas de extinção, como a arara-azul, o periquito-da-cara-suja e a jandaia-verdadeira, também fazem parte da experiência.

Parque aquático reconhecido internacionalmente

O Aqua Park mantém posição de destaque no cenário internacional, tendo sido eleito pelo TripAdvisor em 2026 como o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas. Entre os principais atrativos, está o Surreal, reconhecido pelo GUINNESS WORLD RECORDS™ como a montanha-russa aquática mais alta do mundo. O parque reúne ainda atrações já consolidadas, como o Insano, o Vaikuntudo e Maremoto.

O espaço também conta com áreas voltadas ao público infantil, como o Aqua Circo e a Ilha do Tesouro. Durante as férias, a programação inclui encontros diários com a Turma do Beach Park, o Show dos Piratas às sextas-feiras e aos sábados, Pocket Circo, intervenções artísticas, recreação, apresentações circenses e atrações itinerantes pelo parque.

Serviço

Site: https://beachpark.com.br/
Central de Vendas: (85) 4012-3030
Endereço: Rua Porto das Dunas, 2734 – Porto das Dunas, Aquiraz/CE
Compre seus ingressos clicando aqui.

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