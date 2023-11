Professora Lúcia Helena Galvão faz palestra em Fortaleza sobre desafios do mundo atual

Um dos grandes nomes da Filosofia no Brasil, a professora Lúcia Helena Galvão traz para Fortaleza a palestra "Filosofia: Lucidez para Enfrentar os Desafios do Mundo Atual", ideal para todos que desejam explorar componentes filosóficos no enfrentamento das complexidades da realidade contemporânea.

Promovido pela Organização Internacional Nova Acrópole em celebração ao Dia Mundial da Filosofia, o momento acontece no dia 18 de novembro no Hotel Mareiro, na Avenida Beira Mar. Interessados podem garantir a participação por meio deste link. Vagas limitadas.

Na palestra, Lúcia guiará os participantes em uma jornada de descoberta, na qual a filosofia oferece clareza para enfrentar os desafios do mundo atual. “A filosofia nos faz criar um elo com a nossa condição humana, elo esse que se reflete em todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações", explica.

"Ou seja, a filosofia em ação é uma filosofia que permeia toda a vida prática do ser humano, não é simplesmente um conjunto de conceitos, mas uma orientação prática de como agir, como fazer escolhas e como aperfeiçoar-se dia a dia”, complementa a filósofa.

Lúcia Helena Galvão é uma voz proeminente do conhecimento filosófico, dedicando mais de três décadas à Nova Acrópole. Ela compartilha o vasto conhecimento por meio de centenas de palestras disponíveis em várias plataformas de mídia social.

Tornou-se uma filósofa aclamada, especialmente por meio de transmissões ao vivo e online, nas quais aborda temas como empatia e desenvolvimento humano.

Serviço

Palestra "Filosofia: Lucidez para Enfrentar os Desafios do Mundo Atual", de Lúcia Helena Galvão

Dia 18 de novembro, às 10h, no Hotel Mareiro (Av. Beira Mar, 2380, Meireles). Inscrições neste link