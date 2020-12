Famosos compartilham momentos em família na véspera de Natal

Famosos usaram as redes sociais para compartilhar momentos de celebração do Natal em família e desejar boas festas aos fãs, na noite desta quinta-feira (24). Devido à pandemia de Covid-19, as celebrações natalinas tiveram que ficar restritas a alguns membros da família e a poucos amigos.

Nas mensagens, os artistas lembraram de como o Natal está muito diferente dos anteriores por causa da pandemia e reforçaram o pedido para que as comemorações fossem realizadas de forma segura para que no próximo ano todos possam estar juntos novamente.

A atriz Suzana Vieira escolheu compartilhar uma foto do Natal de 2014 e disse desejou bençãos para todas as famílias. "tbt de um Natal perfeito, com toda minha família reunida! Sonhando por mais natais assim. Que Deus abençoe todas as famílias", escreveu.

Legenda: Suzana Vieira publicou uma foto antiga para lembrar de quando podia reunir toda a família no Natal Foto: Reprodução/Instagram

Flávia Alessandra ao lado do marido Otaviano Costa e dos filhos lembrou que este foi um ano de saudades para muitas pessoas e falou de renovação para 2021. "Nos fortalecemos na distância. Que nossas esperanças se renovem para o ano que vem porque há de ser um ano mais leve e diferente. Um Natal de paz para todos vocês", desejou.

Legenda: Atriz Flávia Alessandra com o apresentador Otaviano Costa Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Rafa Kalimann falou de gratidão mesmo diante da dificuldade enfrentada por todos em 2020. "Essa noite é de renovo, convide aquele que nos permitiu viver. Faça-o presente. Feliz Natal! Amo vocês", publicou.

Legenda: A ex-BBB Rafa Kalimann desejou votos de uma Feliz Natal aos fãs Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: A atriz Fabiana Karla mostrou os enfeites de sua árvore de Natal Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Duda Nagle, Zoe e Sabrina Sato Foto: Reprodução/Instagram

Gretchen também compartilhou o momento ao lado do marido Esdras Souza.

Forró e sertanejo

Artistas do forró e do sertanejo também aproveitaram a data para compartilhar nas redes sociais fotos natalinas com esposa, marido, filhos etc.

Wesley Safadão

Wesley Safadão, um dos principais cantores do país, publicou fotos com a esposa Thyane e os filhos Yhudy, Ysis e Dom. “Um feliz natal da minha família para a sua família!!”, desejou o cantor.

Legenda: Wesley Safadão e família no Natal Foto: Instagram/Reprodução

“Deus abençoe muito o lar, a vida e a família de vocês e que essa noite seja inesquecível para todos e cheia de amor”, complementou Safadão.

Maiara e Maraísa

As gêmeas do sertanejo, Maiara e Maraísa, também compartilharam fotos looks inspirados no Natal, e com uma mensagem positiva aos fãs. “Não foi um ano nada fácil né?! Mas apesar de tudo, o amor por aqui prevaleceu...A gente riu, brincou, sonhou e também cantamos com vocês nas lives”, relembrou o perfil da dupla.

Legenda: Maiara e Maraísa com looks natalinos Foto: Instagram/Reprodução

“A vida precisa ser celebrada a cada dia com muitos sorrisos e abraços mesmo que sejam virtuais e o nosso presente pra vocês será sempre a música com muito amor para comemorar a vida. Que o natal seja uma noite linda com muita alegria, união e felicidade pra todos nós e que vocês recebam o nosso carinho e passem um natal com muita luz!”, desejaram Maiara e Maraísa.

Luciano

O cantor sertanejo Luciano, que fez dupla com o irmão Zezé de Camargo, também usou as redes sociais para compartilhar uma foto com a família e um texto de reflexão. “A fé que nos manteve vivos neste 2020 seja a chama de uma existência abençoada por Deus. Que o aprendizado diante das adversidades seja o espelho que reflita a imagem de tudo o que de bom o seu ser traduz”, publicou o cantor que perdeu o pai para a Covid-19.

Legenda: Luciano Camargo, Flávia Fonseca e as filhas Foto: Instagram/Reprodução

“Iluminadas sejam as suas atitudes no novo ano que entra, um 2021 cheio de desejos de que todos os velhos e bons hábitos voltem e nos tornem plenos. Feliz Natal! Pra todos!!!”, complementou Luciano