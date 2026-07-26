Sobrevivente do Césio-137 é encontrado morto em Aparecida de Goiânia

Um dos sobreviventes do trágico acidente com Césio-137 ocorrido em Goiânia (GO) em 1987, Lucimar das Neves Ferreira foi encontrado morto nesse sábado (25), no bairro Cidade Satélite, em Aparecida de Goiânia.

Ele foi velado e sepultado na manhã deste domingo (26), em Abadia de Goiás. Até o momento, a família não divulgou a causa da morte.

Lucimar tinha 53 anos e também ficou conhecido por ser irmão mais velho da primeira vítima do acidente, Leide das Neves Ferreira, que morreu aos seis anos de idade.

Apesar de ter sobrevivido, Lucimar carregou sequelas físicas e emocionais do acidente durante toda a vida.

Em março deste ano, em uma entrevista concedida ao jornal goiano Opção junto à mãe, Lourdes das Neves, ele relatou que nunca conseguiu viver de forma plena.

“Do nada, vem uma tristeza. Parece um distúrbio”, disse, à época, à reportagem.

Após o acidente, ele precisou passar por períodos longos de isolamento e internação em hospitais, assim como outros sobreviventes da tragédia.

Veja também País Morte de duas adolescentes em acidente no Paraná é tratada como homicídio culposo pela polícia País Brasileira de 34 anos, formada na UFC, desaparece em Lyon, na França

Césio-137: relembre o acidente

Uma das tragédias que marcaram a história do Brasil, o acidente com o Césio-137 é começou em setembro de 1987, após um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica desativado foi encontrado por catadores.

Sem consciência do risco, eles tiveram contato com uma cápsula com material altamente radioativo, um pó brilhante que acabou sendo repassado e manuseado por dezenas de pessoas na capital goiana ao longo das semanas seguintes.

Segundo o jornal Opção, a contaminação expôs mais de 200 pessoas à radiação e pelo menos quatro morreram.

A primeira vítima foi a pequena Leide das Neves Ferreira, morta aos seis anos de idade após ingerir partículas de pó de césio acidentalmente.

Os outros mortos foram identificados como Maria Gabriela Ferreira; Israel Batista dos Santos; e Admilson Alves de Souza.

Além das perdas humanas, diversas famílias de Goiânia carregam, até hoje, sequelas físicas e emocionais do acidente.