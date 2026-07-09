PF apreende espingarda em nome de Bolsonaro após homem entregá-la voluntariamente no RS

A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (8), a última arma de fogo registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro que ainda não havia sido recolhida em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o g1, o armamento foi localizado na casa de um homem, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que procurou espontaneamente a corporação para informar que estava com a espingarda e manifestar interesse em devolvê-la.

Segundo a Polícia Federal, como não havia possibilidade de regularizar o transporte da arma, agentes se deslocaram até o endereço para recolher o armamento e adotar os procedimentos legais.

A espingarda era o último item da relação de armas vinculadas ao ex-presidente que permanecia pendente de apreensão.

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Também nesta quarta-feira, policiais federais cumpriram mandado de busca na residência de Bolsonaro para localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. Nenhum material foi encontrado durante a operação.

A ação foi autorizada por Alexandre de Moraes após a identificação de divergências entre a quantidade de armas registradas em nome do ex-presidente e aquelas efetivamente entregues às autoridades.

Na decisão, o ministro afirmou que as inconsistências justificavam a realização de buscas e destacou que a permanência de armas vinculadas a Bolsonaro é incompatível com o cumprimento da prisão domiciliar.

Ministro revoga registro de CAC de Bolsonaro

Na última sexta-feira, Moraes manteve o ex-presidente em prisão domiciliar após o encerramento do prazo inicial de 90 dias da medida. Na mesma decisão, determinou a revogação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) de Bolsonaro, além da apreensão imediata de todas as armas de fogo registradas em seu nome.

O ministro argumentou que a atual condição jurídica do ex-presidente impede a manutenção da posse de armamentos e detalhou a relação de armas que deveriam ser entregues às autoridades.

A decisão ocorreu após uma pistola registrada em nome de Bolsonaro ter sido apreendida durante uma blitz no Distrito Federal.

Em manifestação ao STF, a defesa do ex-presidente informou que, das dez armas mencionadas inicialmente por Moraes, duas já haviam sido entregues à Polícia Federal em 2023 por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), enquanto outras oito estariam armazenadas no Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília.

Bolsonaro cumpre atualmente pena de 27 anos e 3 meses de prisão e está em prisão domiciliar humanitária desde 24 de março deste ano, medida autorizada por Alexandre de Moraes e posteriormente prorrogada pelo STF.