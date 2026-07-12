Mendonça manda apreender passaporte de publicitário ligado a Vorcaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesse sábado (11), a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda, associado ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Na Corte, Mendonça é o relator das ações ligadas à fraude no Banco Master.

O publicitário começou a ser investigado após ser alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero, realizada na última quinta-feira (9). Ele é suspeito de atuar em redes sociais para tentar comprometer a credibilidade do Banco Central.

Segundo o g1, a investigação apura ainda uma possível participação nos atos ilícitos de organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, monitoramento de pessoas ligadas a autoridades e obtenção de informações sigilosas.

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Saiba quem é Thiago Miranda

Miranda é dono de uma agência conhecida como "MiThi". Nas redes sociais, ele se apresenta ainda como fundador e sócio do portal Léo Dias.

Na investigação federal, o publicitário é apontado como suspeito de contratar influenciadores digitais para defender o Banco Master e atacar de maneira coordenada o Banco Central. Ele nega.

À Polícia, Miranda afirmou que o trabalho foi feito para reconstruir a reputação da imagem de Vorcaro.