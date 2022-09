Homem agride estudante de 14 anos após se irritar com barulho em hotel

Um estudante carioca de 14 anos foi agredido em hotel, na capital paulista, por um hóspede na noite da última terça-feira (20). O jovem é aluno de uma instituição privada do Rio de Janeiro e estava em excursão do colégio em São Paulo.

Conforme o g1, o adolescente estava brincando e rindo com um amigo no corredor do 10º andar do hotel, quando o agressor, identificado como Lucas Rolim Valoni, de 27 anos, abriu a porta do quarto 1013 e começou a bater no jovem.

A violência, que durou certa de 20 segundos, foi registrada pelas câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento que Lucas segura o jovem pela camisa e começa a bater na região do rosto dele. Imobilizando a vítima com um braço, chega a pegar a sandália do jovem do chão para seguir com as agressões.

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a ocorrência.

Já uma diretora da Escola Eliezer Max viajou até São Paulo para acompanhar o caso e dar suporte ao aluno e à família dele. "A escola está focada em garantir a segurança do aluno e do grupo e atua com a família para a responsabilização do agressor", detalhou a nota enviada ao g1.

Indignação dos pais

O pai do adolescente chegou à capital paulista nesta quarta-feira (21) para dar suporte ao filho, que ligou para relatar o caso. A vítima ainda entrou em contato com os seguranças do hotel.

A mãe relatou indignação pela violência. "Eu quero ver esse cara responder por esses atos. Eu não vou sossegar. Ele é um maluco, um alucinado, que não pode conviver com a sociedade. Eu quero esse cara preso", disse em entrevista à TV Globo.

Um dos representantes da escola, que estava presente na excursão, foi com o jovem até a 27ª Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. O jovem deve passar por um exame de corpo delito. A defesa do agressor não foi localizada pelo g1.