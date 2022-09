Prédio de cinco andares desaba sobre casa em Belo Horizonte; idosa morre

Uma idosa morreu e outras três pessoas foram resgatadas com vida após um prédio de cinco andares desabar na madrugada desta quarta-feira (21), bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o edifício ainda estava em construção e caiu sobre uma residência, também ocupada.

O edifício era habitado por duas famílias, mas apenas uma delas estava no local no momento do desabamento. As vítimas viviam na cobertura, o que auxiliou no resgate delas com vida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local ainda no início da manhã. Os agentes disseram que havia quatro pessoas no edifício, todas da mesma família.

Os bombeiros resgataram três pessoas com vida dos escombros, sendo um idoso e duas mulheres. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Odilon Behrens.